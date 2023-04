Aktualisiert am

Herr Busch, Sie sind Ökonom, lehren in New York und London, forschen zum Erfolgsfaktor Zufall und empfehlen, Menschen in Gesprächen nach den Erlebnissen zu fragen, die sie geprägt haben. Warum?

Oft bleiben wir in Gesprächen sehr an der Oberfläche: Wie war dein Wo­chenende? Mein Wochenende war gut. Indem wir Fragen anders stellen, lernen wir mehr über unser Gegenüber und finden Überschneidungen mit unserem Leben, unseren Interessen. Daraus können sich glückliche Zufälle ergeben.

Also gut, versuchen wir das mal: Was hat Sie zu dem gemacht, der Sie sind?