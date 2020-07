Interview mit einem Falkner : „Wenn ich nicht aufpasse, dann fehlt mir das Ohr“

Herr Janssen, Sie sind gelernter Bankkaufmann, Berufsjäger und seit 36 Jahren Falkner im Tierpark Gangelt. Haben Sie einen Lieblingsvogel?

Nein. Ich habe 20 Vögel, Adler, Milane, Bussarde, Eulen. Es gibt Cleo, einen Afrikanischen Schreiseeadler, der ruft laut und wird die „Stimme Afrikas“ genannt. Das fällt den Besuchern dann auf. Auch Uhus wie unser Charlie machen was her.

Ob kleiner Turmfalke oder majestätischer Adler, im Zusammenspiel mit Ihnen wirken die Tiere anhänglich.

Das täuscht. Das sind knallharte Burschen. Wenn ich nicht aufpasse, dann fehlt mir das Ohr. Ich setze den Greifvogel auf die Faust mit dem Lederhandschuh, füttere ihn, gehe mit ihm spazieren und an andere Menschen heran. Besonders in der Bettelflugperiode, wenn sie von Nestlingen zu Ästlingen heranwachsen. Diese Phase nennen wir „Abtragen“.

Nach dem Corona-Lockdown in der Region ist der Park wieder für Besucher geöffnet. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?

Ich war sieben Tage die Woche hier wie immer. Die Arbeit bleibt die gleiche, uns schaut nur keiner dabei zu. Die Tiere sind an regelmäßige Fütterungs- und Flugzeiten gewöhnt. Das haben wir natürlich beibehalten, vielleicht mal mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung.

Sie lassen sie also Runden ohne Publikum drehen?

So ist es. Wir müssen üben, denn die Tiere sind nicht zahm. Beim Hund können sie 50 Mal das Hinterteil runterdrücken und „Sitz!“ sagen. Irgendwann hat er das verinnerlicht. Ein Greifvogel lässt sich nicht abrichten.

Für Laien sieht das anders aus. Bei ihren Flugshows dreht der Vogel doch seine Runden durch die Luft und kehrt auf ihren Lederhandschuh zurück?

Ob er zurückkehrt, das entscheidet der Vogel. Manchmal sitzt einer im Baum, dem passt eine Jacke, ein Kinderwagen nicht. Ich weiß nie, was passiert. Nur bei entsprechendem Wind genießen sie es zu fliegen, dann müssen sie nicht mit den Flügeln schlagen und Energie verschenken. Bewegung bedeutet Energieverschwendung, das machen die Tiere möglichst nicht.

Wie viele Ihrer Tiere sind denn nicht zurückgekehrt?

Ich habe im Lauf der Jahre 40 Vögel verloren. Darum sind die Bänder um die Füße aus Leder, das ist nach einem halben Jahr verrottet und fällt ab und zum Wohl der Tiere vorgeschrieben.

Die meiste Zeit verbringen Ihre Tiere angebunden auf Stangen vor einfachen Holzverschlägen. Das sieht gewöhnungsbedürftig aus.

In der freien Natur sitzen Greifvögel den größten Teil der Zeit auf Ästen oder unter Felsen. Das Schlimmste hier sind unsere Mamas mit Kindern, die sagen: Oh je, die Armen sind angebunden.

Nun sind Ihre Vögel ja alles andere als vegan. Womit locken Sie sie?

Zum Beispiel mit aufgetauten Küken, Lebendfütterung ist in Tierparks verboten. Manchmal schlägt ein Vogel während einer Vorführung auf einer Wiese ein Kaninchen. Da ist das Geschrei dann groß, und ich muss den Menschen zwei Stunden lang erklären, was normal ist.

Haben solche Verhaltensweisen in den vergangenen Jahren zugenommen?

Nö. Das muss man ausdrücklich sagen, die meisten Besucher sind interessiert und nehmen Rücksicht. Es sind die Ausnahmen, die ihre Kinder mit einem Ball in der Falknerei spielen lassen und nicht verstehen, dass das nicht geht.

Was machen uneinsichtige Besucher denn noch?

Sie füllen zum Beispiel unsere Futtertüten aus Papier in Plastiktüten um, die dann über die Zäune fliegen. Ärgerlich sind auch die Feuchttücher, die seit Corona noch stärker im Einsatz sind. Damit wird der Sabber im Streichelzoo abgewischt, dann fliegen die Tücher rum. Oder wir müssen Chipstüten aus dem Hirschgehege holen.

Dabei warnen allerorten Schilder in drei Sprachen, die Tiere nicht mit Brot, geschweige denn Snacks zu füttern.

Vor einiger Zeit hat es einen Damhirsch erwischt, der hatte Durchfall, wurde immer dünner. Wahrscheinlich hat er etwas Falsches gefressen. Da half nur noch der Hegeschuss, um ihn zu erlösen. Wenn Besucher so etwas sehen, verstehen sie das nicht.

Das heißt, Sie müssen viel Wissen über Wild und Wald teilen?

Ohne geht es nicht. Während der Flugschau gehe ich mit dem Vogel auch zwischen die Leute. Das ist mein Supersatz: „Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann fragen Sie.“ Dann ist Stille, aber die Kinder wispern und fragen dann laut. Wenn die Leute mit uns reden, gäbe es halb so viel Missverständnisse.

Tierparks leben auch von Moden, im Augenblick interessieren sich viele für Wölfe, in Gangelt gibt es zwei. Seit Harry Potters „Hedwig“ finden viele weiße Eulen faszinierend.

Leider ist das so. Ganz schlimm war das in den Niederlanden. Was glauben Sie, was sich die Privatleute da Schneeeulen angeschafft haben und damit überfordert waren, als sie festgestellt haben, das sind Raubtiere, die fressen ja was und stinken. Die haben mich dann angerufen: „Wir haben eine wunderschöne Eule für Sie. Wollen Sie die haben?!“ Wollte ich nicht. Zum Glück werden jetzt die Gesetze geändert, so dass Laien solche Tiere nicht mehr halten dürfen.

Gelernt haben Sie Bankkaufmann. In einem Büro kann man Sie sich schlecht vorstellen.

Das konnte ich auch nicht. Als sich die Gelegenheit bot, Falkner zu werden habe ich mit 18 Jahren zugegriffen. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Hier geht nichts halbes, der Vogel fragt nicht nach Weihnachten. Ich bin jeden Tag im Gelände.