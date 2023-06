Aktualisiert am

Ein großer Teil der immer knapperen Fachkräfte ist bereit, in ein anderes Unternehmen zu wechseln. Darauf deutet das Ergebnis einer jährlichen Umfrage durch den Personaldienstleister Randstad hin. Demnach haben 13 Prozent der Arbeitnehmer in den vergangenen sechs Monaten ihren Arbeitgeber verlassen, zudem planen weitere 18 Prozent einen Abschied von ihrem bisherigen Unternehmen auf Sicht von einem halben Jahr. Auch in der Vorjahresumfrage summierten sich der Anteil der Stellenwechsler und der Wechselkandidaten auf ein knappes Drittel.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Randstad hat die am Mittwoch veröffentlichte aktuelle Umfrage Anfang des Jahres unter 3800 Arbeitskräften in Deutschland im Rahmen von Onlineinterviews durchführen lassen. Dabei wurde auch nach den Gründen für den erfolgten oder geplanten Stellenwechsel gefragt. Demnach wechseln mit 41 Prozent die meisten der Befragten, weil sie unzufrieden mit ihrer Vergütung sind und mehr verdienen wollen. Eva Maria Sieland von Randstad sieht die höheren Verbraucherpreise als einen der Gründe für dieses Verhalten. „Vor allem die steigenden Lebenshaltungskosten tragen dazu bei, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stärker auf eine angemessene Vergütung ihrer Arbeit achten, um inflationsbedingte Mehrausgaben ausgleichen zu können“, so die Personalexpertin.

Laut Randstad wünschen sich viele Arbeitnehmer Unterstützung durch den Arbeitgeber, um die finanziellen Belastungen besser meistern zu können, etwa in Form von außerplanmäßigen Gehaltserhöhungen, Einmalzahlungen oder monatlichen Zuschüssen.

Nicht bei allen Jobwechseln geht es nur ums Geld

Allerdings stehen nicht für alle Stellenwechsler finanzielle Motive im Vordergrund. So gaben 31 Prozent an, den Arbeitsplatz wechseln zu wollen, um eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben zu erreichen. Besonders aus Sicht von Frauen sind laut Randstad flexiblere Arbeitszeiten wichtig. Das treibt 24 Prozent der Frauen, aber nur 19 Prozent der Männer zu einem Stellenwechsel. Der Wunsch nach mehr Flexibilität könnte auch ein Grund dafür sein, dass laut Randstad-Umfrage 23 Prozent der Befragten ihren Arbeitsvertrag kündigen oder kündigen wollen, damit sie nicht mehr so weit pendeln müssen.

Mehr zum Thema 1/

Des Weiteren kündigen Arbeitnehmer, weil sie von einem anderen Unternehmen ein besseres Angebot erhalten haben oder weil sie beim bisherigen Arbeitgeber berufliche Entwicklungsmöglichkeiten vermissen. Ob hinter dem besseren Angebot und den Entwicklungsmöglichkeiten finanzielle Motive stecken oder ob noch andere Faktoren eine Rolle spielen, hat die Umfrage nicht ermittelt.