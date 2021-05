Indeed-Auswertung : Münster ist der Homeoffice-Star

Aktualisiert am

Im Vergleich mit 19 anderen deutschen Großstädten werden in Münster besonders viele Stellen mit expliziter Homeoffice-Option ausgeschrieben. Groß ist der Vorsprung gegenüber Berlin oder Düsseldorf aber nicht.

In Sachen Rad-Verkehr kommt an Münster bekanntlich schon lange kaum eine Stadt vorbei. Geht es nach einer neuen Auswertung der Stellen-Plattform Indeed, kann sich Münster nun auch mit dem Titel „deutsche Homeoffice-Hauptstadt“ schmücken.

Für die Rangliste hat die Plattform analysiert, bei wie vielen ausgeschriebenen Stellen anteilig an der Gesamtzahl explizit Heim- oder Telearbeit angeführt wird. Untersucht wurde dies vom Oktober 2020 an bis zum März 2021. Mit einem Anteil von 13,3 Prozent stehe Münster auf Platz eins im Vergleich von 20 deutschen Großstädten. Allerdings sind Berlin und Düsseldorf den Westfalen mit jeweils 12,2 Prozent dicht auf den Fersen. Schlusslicht ist Bremen mit 6,4 Prozent.

Madrid kommt auf 15 Prozent

Der bundesweite Durchschnitt beträgt 10,9 Prozent. In ausgewählten europäischen Metropolen liegt die Quote teilweise noch über der Münsteraner: Der Auswertung zufolge ist etwa eine Homeoffice-Option in 15 Prozent der Stellenausschreibungen für Madrid erwähnt. Für London liege der Wert bei 13,6 Prozent, Paris kommt aber nur auf 8,3 Prozent.

Natürlich ist ein solcher Vergleich nicht so einfach, wie es die reine Auswertung der Anzeigen glauben lassen könnte. Indeed weist aus diesem Grund auch auf strukturelle Unterschiede der jeweiligen Städte beziehungsweise Regionen hin. Homeoffice ist schließlich je nach Tätigkeit schwierig oder gar nicht möglich. Münster profitiere so sicherlich von seinem „vergleichsweise niedrigen Industrie-Anteil und vielen Verwaltungstätigkeiten“.