IAB-Untersuchung : Gutes Gehalt ohne Studium

In bestimmten Berufen können Beschäftigte mit Berufsausbildung und anschließendem Fortbildungsabschluss etwa so viel verdienen wie Personen mit Hochschulabschluss in anderen Berufen. Mitunter stehen sie finanziell sogar besser da.

Wer einen Hochschulabschluss vorweisen kann, verdient über sein Leben das meiste Geld. Das ist die gängige Vorstellung, und sie stimmt auch – in der Regel. „Die höchsten Bruttolebensentgelte mit durchschnittlich 2,7 Millionen Euro erreichen Experten, also Personen, die Tätigkeiten ausüben, für die in der Regel ein Hochschulabschluss benötigt wird“, schreibt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer am Dienstag veröffentlichten Studie.

Lisa Becker Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Dennoch garantiere ein Studium nicht per se das höchste Lebensentgelt. In bestimmten Berufen könnten Beschäftigte mit einer Berufsausbildung und anschließendem Fortbildungsabschluss wie einem Meistertitel – in der Studie werden sie Spezialisten genannt – in etwa so viel verdienen wie Personen mit Hochschulabschluss in anderen Berufen.

Ein Studium ist nichts für jeden

Spezialisten im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) können sogar mehr verdienen als Personen mit Hochschulabschluss. Das gilt insbesondere im Vergleich zu Akademikern, die in Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufen arbeiten. Dort erhalten diese nach IAB-Angaben ein Bruttolebensentgelt von 1,64 Millionen Euro. In IT-Berufen ist das Entgelt der Spezialisten hingegen viel höher, es summiert sich auf 2,72 Millionen Euro – und liegt damit sogar über dem durchschnittlichen Lebensentgelt aller Personen mit Hochschulabschluss, das 2,69 Millionen beträgt. Das höchste Entgelt, berechnet vom 18. bis zum 66. Lebensjahr, erzielen Akademiker mit 3,09 Millionen Euro in Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufen.

Mehr zum Thema 1/

„Allein aufgrund finanzieller Erwartungen sollte man sich nicht für ein Studium entscheiden“, mahnt Studienautor Heiko Stüber. „Auch individuelle Vorlieben, Neigungen und Fähigkeiten sowie nichtmonetäre Aspekte wie Jobcharakteristika oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollten bei der Berufswahl berücksichtigt werden.“ Nicht jeder Person liege ein oft theorielastiges Studium; mehr als 27 Prozent der Studienanfänger eines Jahrgangs brächen ihr Bachelorstudium ab und verließen das deutsche Hochschulsystem ohne Abschluss. Ausbildungsabbrüche seien allerdings mit einer Quote von 25 Prozent ähnlich häufig, berichtet Stüber.