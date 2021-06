Rückkehr in die Büros : Hybrid und heikel

Der alte Schrecken, den das Wort „Homeoffice“ in den Ohren von Chefs mit sich brachte, ist in der Corona-Pandemie verflogen. Viele stellen sich auf einen Wechsel zwischen Heim- und Büroarbeit ein. Das klingt einfacher, als es ist.

Mehr als ein Drittel der Deutschen haben eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Fast überall haben Biergärten, Baumärkte und Boutiquen geöffnet. Viele Bürobeschäftigte sitzen hingegen noch im Homeoffice. Aber es wird der Tag kommen, an dem auch sie wieder in die Unternehmenszentralen zurück können.

Und müssen? Das ist die große Frage, die wohl fast jede Personalabteilung gerade umtreibt. New-Work-Fachleute schwärmen seit Monaten von der „hybriden“ Arbeitswelt, die ihnen zufolge unweigerlich naht. Jeder habe gesehen, dass es ein „Weiter so“ wie vor der Pandemie nicht geben könne, weil örtliche und zeitliche Flexibilität gut funktionierten.

Das stimmt. Geschichten von Unternehmen, in denen Chaos ausbrach, weil Chefs ihren Mitarbeitern nicht mehr ständig über die Schulter schauten, sind weitgehend ausgeblieben. Der alte Schrecken, den das Wort „Homeoffice“ einst in den Ohren von Vorgesetzten mit sich brachte („dann macht doch keiner mehr was“), ist einem neuen gewichen: „Wie organisieren wir das?“

Neiddebatten sind programmiert

Die Frage birgt Sprengkraft. Zunächst ist längst nicht jede Tätigkeit für mobiles Arbeiten geeignet. In Unternehmen, in denen ein Teil der Mitarbeiter in einer Montagehalle, im Operationssaal oder im Bahn-Führerstand präsent sein muss, sind Neiddebatten programmiert. Zwischen Produktion und Verwaltung könnte sich ein Graben auftun, wenn mit einem Mal die Schreibtischarbeiter überproportional viele Freiheiten erhalten. Wenn sie Pendelzeit einsparen, ihre Kinderbetreuung leichter regeln oder vom heimischen Balkon aus arbeiten können. Ihnen diese Freiheiten aus „Gerechtigkeitsgründen“ nicht zu gewähren, kann aber keine Lösung sein. Schließlich wird sich dadurch kein Supermarkt-Kassierer zum Arbeiten in den Garten setzen und keine Ärztin während der OP ihr Baby stillen können. Hier ist kluges Management gefragt, das mithilfe intelligenter Schichtsysteme den Vor-Ort-Arbeitenden möglichst viel zeitliche Flexibilität und Ausgleich verschafft.

Kluges Personalmanagement ist im Rückkehrprozess in die Büros noch an weiteren Stellen gefragt. Digitale Besprechungen abzuhalten etwa ist im Corona-Alltag Usus geworden. Leicht zu organisieren ist das, wenn komplette Teams auf Distanz arbeiten. Das wird künftig aber nicht mehr der Fall sein. Schon jetzt drängen diejenigen zurück in die Büros, die zu Hause keinen Platz haben, die Einsamen, die Austausch mit Kollegen brauchen, und die Führungskräfte, die sich mit virtueller Führung schwertun. Sogenannte hybride Meetings sind aber ungleich komplexer als eine reine Zoom-Konferenz. Dafür braucht es geeignete Räume mit ordentlicher digitaler Ausstattung, die es erlaubt, dass die Kollegen im Homeoffice, in Paris oder in Brüssel, nicht zu Konferenzteilnehmern zweiter Klasse werden.

Debatten wird es auch über die künftige Verteilung von – demnächst vielleicht deutlich knapperem – Büroraum geben. Viele Arbeitgeber haben in der Pandemie erkannt, dass es langfristig zu teuer sein könnte, Flächen für alle bereitzuhalten. Doch dass es Büromitarbeiter künftig schätzen werden, wenn sie zwei bis drei Tage die Woche von daheim arbeiten können, heißt längst nicht, dass sie jubeln, wenn man ihnen ihr Einzelbüro wegnimmt. Auch an dieser Stelle ist kluges Management gefragt, das die Bedürfnisse gut erfasst und einen Kampf um die Büros gar nicht erst entstehen lässt. Wer die gesamte Mannschaft nach First-come-firstserve-Prinzip in einen lauten Großraum setzt, hat schlechte Karten. Es gibt aber mittlerweile Digitalsysteme, die Mitarbeiter und Schreibtische intelligent zusammenbringen. Auch haben die meisten Planer längst verstanden, dass es in Bürozentralen ausreichend Stillarbeitszonen, Orte für ruhige Telefon- oder Zwiegespräche geben muss und abgetrennte Räume für datenschutzrelevante Tätigkeiten. Letztere sind übrigens auch im Homeoffice nicht ohne Herausforderung.

All diese Planungen sind aufwendig. Einfach nach der Pandemie so zu tun, als wäre die Arbeitswelt wie vorher, ist aber die schlechteste Option. Gerade erst haben Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln ausgerechnet, dass die Fachkräftelücke im Bereich Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik stark wächst. In einer solchen Lage sichern sich die Unternehmen die knappen Talente, die den Übergang in die Nach-Corona-Arbeitswelt vernünftig planen. Die der Ärztin mit Baby ein familienfreundliches Schichtmodell anbieten. Die dem Software-Entwickler ermöglichen, an Konferenzen teilzunehmen, auch wenn er gerade in einer Berghütte sitzt. Und die den kreativen und innovativen Prozess vor Ort mit dafür geeigneten Bürokonzepten unterstützen. Vor Corona wurde in Sachen Digitalisierung der Arbeitsplätze vieles verschlafen. Jetzt heißt es aktiv werden.