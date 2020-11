Hochqualifizierte in der Krise : Gute Ausbildung – schlechte Aussichten

Selim Aouini ist gerade mal 33 Jahre alt, seinen größten Traum aus Studentenzeiten hat er aber schon begraben: „Ich habe an der Universität Hannover Maschinenbau studiert“, berichtet er. „Ich wollte eine Zeitlang in die Forschung gehen, vor allem aber Karriere in der Autoindustrie machen. Das schien mir damals eine komplett sichere Branche.“ Mittlerweile ist Aouini verheiratet, hat eine kleine Tochter und mit seiner Zeit in der Autoindustrie gedanklich abgeschlossen. Zum ersten November hat er – nach der Insolvenz seines vorherigen Arbeitgebers – als Salesmanager im mittelständischen Intralogistikunternehmen Viastore Systems angefangen. „Dass ich einmal bei einem Dienstleister landen würde, hätte ich früher nie gedacht“, sagt er.

Wie Selim Aouini geht es immer mehr gut ausgebildeten Berufstätigen. Denn die deutsche Wirtschaft befindet sich durch die Digitalisierung und Ökologisierung mitten in einem tiefgreifenden Strukturwandel, der durch die Corona-Krise beschleunigt wird. „Das ist ein Muster, das wir auch in früheren Rezessionen schon beobachten konnten“, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Obwohl solch ein technologisch-struktureller Wandel oft kontinuierlich verlaufe, entlade er sich in einer Rezession „plötzlich sehr heftig am Arbeitsmarkt“. Während in früheren Wirtschaftskrisen durch die Automatisierung der Fabrikarbeit aber vor allem Geringqualifizierte arbeitslos geworden seien, treffe die aktuelle Transformation womöglich vor allem die mittlere Ebene, also die Facharbeiter: Deren Arbeitsplätze würden nach der Rezession voraussichtlich nicht wieder in derselben Form entstehen.