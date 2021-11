Herzchirurgin Dilek Gürsoy : „Von Chefärzten gibt’s nur Fake-Unterstützung“

Deutschlands bekannteste Herzchirurgin erzählt im Interview über ihren Karriereweg, darüber, warum es Frauen in ihrer Disziplin so schwer haben und wie es sich anfühlt, ein schlagendes Herz zu berühren.

Sie haben als erste Frau in Europa ein Kunstherz verpflanzt und arbeiten heute in der Kunstherzforschung. Gibt’s da mittlerweile mehr Frauen?

Mit der Kunstherztherapie versuchen wir Alternativen für die Herztransplantation zu schaffen. Totale Kunstherztherapie und ihre Forschung machen in Deutschland nur eine Handvoll Kollegen, und ich bin, soweit ich weiß, immer noch die einzige weibliche Herzchirurgin, die in verantwortlicher Position Tierversuche durchführt. Es gibt natürlich auch noch ein paar Kollegen in diesem Gebiet, in ein oder zwei Kliniken in Deutschland, aber ich gehöre sicherlich mit zu denjenigen mit der größten Expertise.