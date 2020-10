„Mobile Arbeit Gesetz“ : Heil will Mindestanspruch auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr

Ausnahmezustand in Portland : Antirassismus-Demonstranten treffen auf „Proud Boys“

In Portland im Bundesstaat Oregon ist es am Wochenende zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Zahlreiche Personen wurden festgenommen. In der Innenstadt gingen Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag gegen Antirassismus-Demonstranten vor, auch Pressevertreter sollen an der Arbeit behindert worden sein. Zuvor seien laut Polizei Steine und Dosen auf Beamten geworfen worden.