Meditation : Wie man entspannt im Homeoffice arbeitet

Was, würden Sie sagen, ist das Gegenteil von Stress?

Das Gegenteil von Stress ist Vertrauen. In allen Situationen, in denen ich gestresst bin, rührt es daher, dass ich in dem Moment einen Mangel an Vertrauen habe: Ich vertraue nicht darauf, dass meine Kinder ihre Hausaufgaben rechtzeitig abgeben, dass mein Team seine Aufgaben schafft, dass Menschen tun, was sie gesagt haben.

Frauen müssen im Alltag immer noch andere Dinge bewältigen als Männer. Spiegelt sich geschlechterspezifischer Stress auch in der Headspace-App?

Wir haben leider keine Daten dazu, aber ich habe selbst erlebt, wie in der Pandemie alle Wege, über die ich normalerweise Hilfe im Alltag bekomme, versperrt wurden. Nun liegt ein deutlich größerer Teil der Hausarbeit bei mir.

Auch Rassismus ist ein Problem in Gesellschaft und Arbeitswelt. Wirkt sich das ebenfalls auf die mentale Gesundheit der Betroffenen aus?

Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass man sich nicht nur körperlich, sondern auch mental sicher fühlen kann. Rassismus stresst. Ich ziehe zwei schwarze Jungs groß. Als wir noch in Amerika lebten, habe ich meinen Söhnen eingeschärft, was sie tun sollen, wenn sie mal mit der Polizei in Kontakt kommen sollten. Ich habe ihnen beigebracht, immer mit „Yes, Sir“ und „No, Sir“ zu antworten und immer gleich ihre Hände hinter den Kopf zu heben, egal, ob sie etwas Falsches getan haben oder nicht.