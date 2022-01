Handwerk an der Ostsee : Der Türenmacher

In der Prerower Kunsttischler-Werkstatt herrscht etwas, das man wohl als geordnetes Chaos bezeichnen kann. An den Wänden stapeln sich Sägen aller Art, auf Tischen und Schränken häufen sich Pinsel und Farbdosen. An die achtzig Schnitzeisen hängen aufgereiht in einem Wandregal. Ein Schrank ist bis oben hin nur mit Hobeln gefüllt. Hier fertigen und restaurieren die Brüder Dirk und René Roloff als letzte Tischlerei Darßer Türen. In sechster Generation führen sie den Familienbetrieb aus dem Jahr 1832 weiter. Wären sie nicht mehr da, gäbe es niemanden mehr, der sich auf das Handwerk versteht.

Die kunstvoll geschnitzten und bunt bemalten Türen haben über Jahrhunderte die Region in Mecklenburg-Vorpommern geprägt und sind zum unverkennbaren Markenzeichen geworden. Heute finden sich auf dem Darß, wie man hier sagt, wohl an die 200 dieser Türen, schätzt René Roloff, der gemeinsam mit seinem Bruder den größten Teil davon selbst gefertigt oder restauriert hat.