Berufliche Zusammenarbeit : Es knirscht im Team

Ich kann meiner Kollegin einfach nichts recht machen. Ulla Bergmann klingt resigniert. Die studierte Diplom-Biologin wird bald 60 Jahre alt und arbeitet als Seiteneinsteigerin seit gut 20 Jahren im öffentlichen Dienst. Derzeit ist sie Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung einer deutschen Großstadt. Ihre Kollegin ist häufig krank, zudem wird sie oft freigestellt, um ihrer Aufgabe als Personalrätin nachzugehen. Dann muss Bergmann sie vertreten – zusätzlich zu ihren eigenen Aufgaben. „Ich finde ihr Engagement richtig und wichtig, und dass sie häufig krank ist, dafür kann sie nichts“, stellt sie klar. Das Problem: Sie ist die Einzige, die sie vertreten kann; gemeinsam mit dem Sachgebietsleiter, den sie ebenfalls bei Abwesenheit vertritt, bilden sie lediglich ein Dreier-Team – eine Notlösung, die dem Umstand geschuldet ist, dass ihr Referat immer in zwei Sachgebiete aufgeteilt werden muss, auch wenn eigentlich nicht genug Personal für eine sinnvolle Gruppengröße vorhanden ist.

Wenn die Kollegin wieder am Arbeitsplatz ist, bedankt sie sich nicht für die Vertretung, sondern zählt auf, was alles falsch gelaufen ist. „Sie spricht mir jegliche Kompetenz ab, obwohl wir fast zeitgleich angefangen haben“, sagt Bergmann, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte. Seit drei Jahren gehe das schon so ein Ende sei nicht in Sicht. Die Kollegin beschreibt sie als „schon immer schwierig und schnell gekränkt“, jeder fasse sie nur mit Samthandschuhen an, vor allem seit einer schweren Krebserkrankung. Auch der gemeinsame Vorgesetzte, den Bergmann mehrmals um ein klärendes Gespräch gebeten hat, scheut den Konflikt: „Er ist sehr unglücklich mit seinen Aufgaben und seiner Position.“ Denn die wurde ihm nur zuteil, weil er im Team die höchste Gehaltsgruppe innehat, was im öffentlichen Dienst für die Leitungsfunktion prädestiniert. „Aber weder kann noch will er diese Rolle als Führungskraft ausfüllen“, beendet Bergmann resigniert ihren Bericht des Status Quo.