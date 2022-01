Gründerin Katharina Gehra : „Auch Live-Meetings haben ihre Nachteile“

Was wollten Sie als Kind werden?

Im Sommer Zahnärztin und im Winter Skilehrerin.

Wann sind Sie davon abgekommen?

Das war so Schritt für Schritt. Kurz vorm Abi dachte ich, ich würde gerne reisen und jemand anderes bezahlt mir das – daher habe ich mit dem Auswärtigen Amt geliebäugelt und bin erst mal nach Berlin gezogen. Dort habe ich zunächst beim Pfandbriefverband ein Praktikum gemacht; da hatte ich schon erste Berührungspunkte mit der Bankenwelt. Und dann habe ich aber über Umwege bei Hertha BSC angefangen – und gemerkt, wie spannend die freie Wirtschaft ist. Für meinen Master bin ich dann an die London School of Economics gegangen. Dort hat die Unternehmensberatung BCG Recruiting gemacht. Weil das Studium in London echt viel Geld gekostet hat, dachte ich mir: Das ist doch eine gute Idee, um meinen Studienkredit abzubezahlen. Nach der LSE bin ich daher erst mal zu BCG gegangen – und in ein Bankenprojekt gekommen. Und so bin ich schließlich bei einer Großbank gelandet.