Stehen sich die Babyboomer, die etwa zwischen 1955 und 1969 geboren wurden, und die Generation Z aus den Jahrgängen 1995 bis 2010, kurz Gen Z, so verständnislos gegenüber, wie es scheint?

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

In gewisser Weise ja. Denn beide bedienen sich unterschiedlicher Sprach-, Denk- und Verhaltensmuster. Deshalb sehe ich aber keinen Generationenkonflikt, da für einen Konflikt beide Parteien zumindest auf gleicher Ebene kommunizieren müssen. Wir stellen vielmehr ein Aneinander-Vorbeireden fest.

Was bedeutet das?

Wir erkennen, dass die Älteren erfahrungsgemäß analogisch denken, es ist oft ein rein lineares Denken, während die Jüngeren sehr digitale Denkmuster aufweisen und auch digitale Lösungsansätze haben, die nicht mehr so einfach zu übersetzen sind für die Älteren. Und umgekehrt. Man kann von einer Nichtübersetzbarkeit sprechen. Wenn die Älteren versuchen, in dieser digitalen Welt mitzusprechen, dann machen sie es aus einer analogen Denkrichtung heraus, und das bricht sich oft mit der Denkrichtung der Jungen.

Was trennt beide Generationen am meisten?

Wenn wir Trennlinien skizzieren, dann ist es so, dass die Jüngeren wollen, dass die Älteren etwas bewegen. Und die Älteren sagen: Jetzt haben wir 40 Jahre etwas gemacht und geleistet, und es wird nicht mehr richtig wertgeschätzt. Eine weitere Trennlinie ist die Anzahl: Die Gen Z ist mehrere Millionen Mitglieder kleiner als die Kohorte der Babyboomer.

Ist das Smartphone ein großer „Trenner“ – die einen sind darauf wahnsinnig schnell und ständig präsent, die anderen sind langsamer, legen es schneller weg und ziehen das analoge Leben dem digitalen vor?

Da ist was dran, aber es wäre zu banal, das Smartphone als großen Trenner zu beschreiben. Es nutzen ja alle das Smartphone. Nur: Die Jüngeren kennen gar kein Leben mehr ohne Smartphone und Internet oder ohne Social Media. Die haben gar keine Phantasie dafür, keine Vorstellung, wie ein Leben ohne Smartphone sein kann. Die Boomer dagegen sind in relativ hohem Alter mit diesen Geräten in Berührung gekommen, haben dadurch einen ganz anderen Bezug und eine andere kognitive Reife. Aber das ist nicht der Kern der Trennlinie.

Sondern?

Wir haben knapp 4000 Menschen in Deutschland über die Leistungsfähigkeit der Generation Z befragt, und das Spannende war, dass alle Generationen sich zunächst einig waren, inklusive der Generation Z selbst, dass diese weniger leistungsbereit ist. In einer Validierungsstudie allerdings, in der wir berücksichtigt haben, was genau unter Leistung verstanden wird, welchen Referenzpunkt es gibt, kam kein Unterschied mehr heraus. Wenn es um Freizeitverhalten geht, um den Bezug zur Arbeit, angenehme Arbeitsatmosphäre, all diese Dinge, da gibt es kaum Unterschiede zwischen den Generationen. Das bedeutet, dass wir uns gesamtgesellschaftlich gewandelt haben, nicht nur in der Gen Z.

In vielen Unternehmen scheint die Wahrnehmung eine andere zu sein.

Die Jüngeren kommen heute im Grunde mit dem gleichen Forderungsmanagement in ihre Berufe wie 40-Jährige oder 50-Jährige, die sich dieses Niveau erst erarbeiten mussten. Und die denken dann: Das dürfen die noch gar nicht, die müssen erst mal ranklotzen, bevor sie sich ausruhen dürfen. Der größte Unterschied hierbei ist also, dass die Gen Z keine andere Arbeitswelt als diese kennt, die Boomer aber sehr wohl. Die mussten sich noch durch 30 bis 40 Mitbewerber durchboxen, um einen adäquaten Arbeitsplatz zu bekommen, während der Arbeitgeber heute massiv auf die Gen Z zugeht und hierbei, ohne es zu wollen, den eigenen Arbeitsplatz extrem abwertet.

Wie kann es sein, dass sich sogar die Gen Z selbst als weniger leistungsfähig wahrnimmt?