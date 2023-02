Verhandlungen über das Gehalt gehören in Deutschlands Unternehmen zum Alltag. Auch dass der produktivste Kopf oder die charismatische Führungskraft besser bezahlt wird als diejenigen, die nur Dienst nach Vorschrift machen, finden wohl die meisten Menschen in Ordnung. Unterschiedliche Gehälter sind nun mal Ausdruck des Leistungsprinzips. Aber sie zu rechtfertigen, ist in Zukunft nicht mehr so einfach.

Grund dafür ist ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) von Mitte Februar, das für viel Aufsehen gesorgt hat. Von einem Meilenstein für gerechte Entlohnung sprachen die einen, vom Ende der Vertragsfreiheit die anderen. Konkret hatte eine ehemalige Außendienstmitarbeiterin in einem Metallbetrieb dagegen geklagt, dass sie weniger Lohn erhielt als ein Kollege in der gleichen Position, der fast zeitgleich in den Betrieb eingetreten war.