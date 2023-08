Schweißer in einem Unternehmen in Sachsen-Anhalt Bild: dpa

Es gibt gute Nachrichten: Noch nie waren Ältere so stark in den Arbeitsmarkt integriert wie heute! Zu Beginn der Zweitausenderjahre waren gerade einmal 10 Prozent der 60- bis 64-Jährigen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, heute ist es über die Hälfte. Nimmt man Beamte, Selbständige und Minijobber dazu, liegt die Erwerbsquote sogar über zwei Drittel.

Während wir uns gegenseitig einreden, dass alle, die können, ohnehin fluchtartig den Weg in die Frühverrentung antreten, und dass Arbeitgeber Personal jenseits der 55 sowieso aufs Abstellgleis schieben, hat sich die Beschäftigung Älterer längst zu einem Boom-Faktor entwickelt.

Und den brauchen wir auch: Mit der demographischen Alterung verlieren wir im deutschen Arbeitsmarkt bis 2035 sieben Millionen Personen, wenn es keinen Ausgleich gibt. Und bereits jetzt sind Arbeitskräfte so knapp wie seit dem Wirtschaftswunder nicht mehr.

Weiterbildungswelle 50 plus

Für so einen Ausgleich liegt das größte Potential im Inland bei den Älteren: Hätten die Menschen in ihren Sechzigern Erwerbsquoten auf dem Niveau der gerade einmal fünf Jahre Jüngeren, würden wir in Deutschland knapp 2,5 Millionen Arbeitskräfte gewinnen. Und das ist möglich, die bisherige Entwicklung hat es gezeigt.

Wir sollten dabei aber genau hinschauen: Bei Akademikern sinken die Erwerbsquoten auch jenseits der 60 kaum. In vielen körperlich belastenderen Berufen sieht das ganz anders aus. Wollten wir die Regelaltersgrenze weiter erhöhen, ginge das in Richtung der 70 – unerreichbar gerade für diejenigen, bei denen es die größten Potentiale gibt.

Entscheidend sind deshalb Konzepte, welche Tätigkeitsprofile in diesen Berufen für Ältere am besten infrage kommen, sodass sie ihre Stärken optimal nutzen können und nicht vorzeitig aus dem Erwerbsleben aussteigen müssen. Das kann Tätigkeitsfelder innerhalb desselben Berufs betreffen oder andere Berufe mit überlappenden Kompetenzanforderungen. Dafür kommt es auch auf Weiterbildung an, um Beschäftigte rechtzeitig in diese Richtung zu entwickeln – im Betrieb oder auch betriebsübergreifend. Dafür brauchen wir noch einmal eine Weiterbildungswelle 50 plus für die letzten anderthalb Jahrzehnte des Berufslebens. Diese Konzepte müssen systematisch entwickelt, bei den Betrieben verankert und durch öffentliche Förderung unterstützt werden. So wird aus einem „länger arbeiten müssen“ ein „länger arbeiten können und wollen“.

Dringend benötigte Facharbeiter.

Viele Betriebe haben das schon verstanden: Wenn sie versuchen, Beschäftigte mit Rentenanspruch noch zu halten, dann tun sie das in den seltensten Fällen mit Geld. Stattdessen bieten sie kürzere und flexiblere Arbeitszeiten sowie geeignete Tätigkeitsinhalte. Und nach Studienergebnissen sind sie damit in den meisten Fällen auch erfolgreich. An solchen individuellen Arbeitszeitmodellen kann man sich ein Beispiel nehmen. Dafür braucht es auch keine generelle Viertagewoche, sondern eine selbstbestimmte X-Tage-Woche.