Das Phänomen „Quiet Quitting“ ist vor allem durch die Social-Media-Plattform Tiktok bekannt geworden. Seitdem ein – relativ unspektakuläres – Video eines Mannes, der über die innere Kündigung von Arbeitsstellen sprach, dort viral ging, ist es in aller Munde. Kein Wunder: Arbeitgeber spüren den demographischen Wandel so stark wie nie. Überall klemmt es, weil Fachkräfte fehlen. Innere Kündigungen? Dienst nach Vorschrift? Kommt schon lange vor, aber hat lange nur wenige interessiert.

Das Beratungsunternehmen Gallup etwa berichtet schon seit vielen Jahren immer im Frühjahr regelmäßig über schwindendes Mitarbeiter-Engagement und Unzufriedenheit mit Führungskräften – so auch dieses Jahr. Vermutlich werden dieses Mal aber mehr Menschen zuhören als sonst. Nicht nur, weil immer mehr Unternehmen betroffen sind, immer mehr Chefs und Teams das schwindende Engagement zu spüren bekommen, sondern auch weil der Anteil derjenigen, die innerlich gekündigt haben, seit 2012 nicht mehr so hoch war wie im Moment. Und natürlich auch: Weil sich die Arbeitgeber offen besorgt äußern; es war sicher kein Zufall, dass Arbeitgeber-Chef Steffen Kampeter kürzlich „mehr Bock auf Arbeit“ forderte.

Die neuen Gallup-Zahlen, die seit diesem Mittwoch auf dem Markt sind, spielen den Beunruhigten in die Karten: 18 Prozent der Beschäftigten in Deutschland gaben in der Umfrage an, dass sie keinerlei emotionale Bindung mehr zu ihrem Unternehmen verspürten und schon innerlich gekündigt hätten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es nur 14 Prozent. Hätten die Unternehmen in der Pandemiezeit noch einen stärkeren Fokus auf die emotionale Bindung ihrer Mitarbeiter gelegt, sei dieser Effekt wohl dahingeschmolzen, befinden die Studienmacher. Zugleich ist der Anteil der Beschäftigten mit einem hohen Engagement für ihr Unternehmen so klein wie selten und beträgt nur noch 13 Prozent. Der ganze große Rest macht mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift; ihre emotionale Bindung ans Unternehmen ist weder besonders hoch noch besonders gering.

„Es scheint, dass sich Führungskräfte im vergangenen Jahr stärker um das Managen von Krisen gekümmert haben als um ihre Beschäftigten. Diese sind nach Corona wieder ein Stück weit vom Aufmerksamkeitsradar verschwunden“, sagte Marco Nink von Gallup. Die Bereitschaft, die Stelle zu wechseln, ist seiner Studie zufolge hoch – vor allem wenn man die Zahlen mit denen vor fünf Jahren vergleicht. Beabsichtigten 2018 noch 78 Prozent der Befragten uneingeschränkt, in einem Jahr noch bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu sein, ist der Wert 2022 auf 55 Prozent geschrumpft.

Die Umfrage scheint auch zu untermauern, dass die Ansprüche der Arbeitnehmer an die sogenannte Work-Life-Balance immer höher werden. Unter den Befragten fanden sich 38 Prozent, die sagten, sie wären bereit den Job zu wechseln, wenn ihnen der neue Arbeitgeber eine 4-Tage-Woche anböte. Dabei ging es in der Fragestellung noch nicht einmal um die Reduktion der Arbeitsstunden, sondern rein um eine andere Verteilung der Arbeitszeit, um sich einen weiteren freien Tag je Woche „herauszuarbeiten“. Das Homeoffice jedenfalls hat sich anscheinend fest im Arbeitsalltag etabliert. 75 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, zu Hause gleich gut oder besser arbeiten zu können als im Büro.

Das Vertrauen in das eigene Unternehmen und die Zufriedenheit mit der eigenen Führungskraft ist übrigens unter den Beschäftigten in Deutschland der Umfrage zufolge ziemlich gering. Mit 42 Prozent der Befragten gab weniger als die Hälfte an, uneingeschränktes Vertrauen in die finanzielle Zukunft ihres Unternehmens zu haben. Und auch den Führungskräften stellen die Mitarbeiter keine guten Zeugnisse aus. Nur ein Viertel der Befragten gab an, mit der eigenen Führungskraft uneingeschränkt zufrieden zu sein, nur etwas mehr als ein Drittel fühlt sich ausreichend unterstützt. Inspiriert sind lediglich 14 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Für den Gallup-Engagement-Index befragt das Beratungsunternehmen jedes Jahr rund 1500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die repräsentative Umfrage fand diesmal zwischen dem 14. November und dem 21. Dezember 2022 statt. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte nach dem Zufallsprinzip, die Befragung mittels computergestützter Interviews.