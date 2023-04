Aktualisiert am

Niemand da: Die Erreichbarkeit von Führungskräften ist für Mitarbeiter oft sehr wichtig. Bild: Dirk Kruell/Laif

Der eine Vorgesetzte ist kaum greifbar, andere hingegen sind zu präsent. Das richtige Maß an An- und Abwesenheit ist wichtig für eine gute Führungskultur. Warum das so ist und wie man dieses gute Mittelmaß findet.