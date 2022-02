Führungskräfte : In der Manager-Falle

Diversity, Me too, Gendern: Sterben die „Typen“ unter Führungskräften aus, weil sie so verunsichert sind? Und ist das überhaupt ein Problem?

Die Führungskraft, eine Frau, hatte alles: Entwicklungspotential, ein dichtes Netzwerk, internationale Erfahrung. Aber sie wusste nicht, was sie anziehen sollte. Ihre Angst vor schrägen Blicken mündete in die Frage, welche Kleidung für die Arbeit angemessen, welche zu provokativ sei, ob sie überhaupt noch Frau sein dürfe, erinnert sich Michael Groß. Den Berater und Führungskräfte-Coach wundert das nicht. Er sagt, dass in Deutschland speziell in der mittleren Führungsebene seit einigen Jahren eine große Gleichmacherei stattfindet. Dass sich immer weniger Manager und Managerinnen etwas trauen, es immer weniger „Typen“ gibt. Schwierige, aber visionäre und charismatische Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos – um mal ins oberste Chef-Regal zu greifen – kämen heute im Falle einer Bewerbung niemals durch ein Assessment-Center, glaubt er. Sie würden hochkant rausfliegen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Sie sind vermutlich auch ganz anders als jener deutsche Manager, der Groß – ehemals Schwimm-Olympiasieger, heute unter anderem Lehrbeauftragter mit Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung an der Universität Frankfurt – aufgefallen ist. Den plagte die Erinnerung daran, dass er mal einen Mitarbeiter umarmt hatte. Der hatte gerade einen Kunden verloren und war dementsprechend betrübt. Was als harmlose Geste gedacht war, warf im Nachhinein bei ihm das Kopfkarussell an: Ist eine solche Berührung angemessen oder übergriffig? Es kann sich, je nach Naturell, kompliziert anfühlen, Chef zu sein. Das verführt zu Stromlinienförmigkeit.