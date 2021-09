Forscherinnen in der Pandemie : Frau Doktor schafft das nicht

Schon 2019 war das Weltwirtschaftsforum (WEF) nicht begeistert von seinem Befund: In seinem damaligen „Global Gender Gap Report“ ist zu lesen, es dauere 99,5 Jahre, bis die Frauen dieser Welt in allen Lebensbereichen zu den Männern aufgeschlossen hätten – optimistisch gerechnet. Ginge es so langsam voran wie in den Jahren zuvor, könnte es auch noch ein Vierteljahrtausend dauern. Ein Jahr später mussten die Forscher des WEF selbst ihre düstersten Vorhersagen nach unten korrigieren. Die Corona-Pandemie sei schuld, schreiben sie jetzt, dass es noch eine weitere Generation dauern werde, bis globale Gleichberechtigung erreicht sei: 135,6 Jahre.

Sarah Obertreis Redakteurin in der Wirtschaft.



Prognosen wie diese sind ein Grund, warum es hierzulande zu einer Art Grundkonsens geworden ist, dass Frauen unter den Folgen der Pandemie stärker leiden als Männer. Doch ein Blick in die Studien der vergangenen Monate und Gespräche mit Forschern zeigen: So einfach ist es nicht. Was für die 156 Länder, die der „Global Gender Gap Report“ berücksichtigt, zusammengefasst gilt, muss noch lange nicht für Europa und Deutschland richtig sein.