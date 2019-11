Fluch oder Segen? : Die Macht der Boni

Aktualisiert am

Eine deutsche Supermarktkette überdenkt ihr Gehaltssystem. Werden die Marktleiter in den Filialen zeitgemäß bezahlt, oder sollten sie zusätzlich zum Festgehalt erfolgsabhängige Boni bekommen? Und wenn ja, wie soll das austariert sein, wie sollten Boni mit einer Feedback-Kultur verzahnt werden? Das Unternehmen, das anonym bleiben möchte, arbeitete in diesen Fragen mit Dirk Sliwka, BWL-Professor an der Universität Köln, zusammen – und bekam Erstaunliches präsentiert.

Sliwka und seine Ko-Autoren sahen sich 240 Supermärkte einer Region genauer an. Zwei Ergebnisse des Feldexperiments: „Supermärkte, in denen Filialleiter im Zweiwochentakt Feedback-Gespräche mit ihren Vorgesetzten über den Deckungsbeitrag führten, steigerten diesen um mehr als sieben Prozent“, sagt Sliwka.