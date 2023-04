Familie und Beruf : Verbesserungen für arbeitende Mütter – und noch viel zu tun

Sobald Kinder kommen, verlieren Frauen das Interesse an ihrer Karriere, besagt ein verbreitetes Vorurteil. Wie viel dran ist, hat ein Forschungsteam um die Betriebswirtinnen Yvonne Ziegler und Regine Graml von der Frankfurt University of Applied Sciences in einem Projekt untersucht, dessen Ergebnisse vergangene Woche veröffentlicht wurden. Darin vergleichen sie Karrieren von Müttern, deren Kinder vor dem Jahr 2010 geboren wurden, mit Karrieren von Müttern, deren Kinder später auf die Welt kamen.

Herausgekommen ist: 35 Prozent der Frauen finden Karriere und Familie gleich wichtig. Der Anteil derjenigen, die den Beruf wichtiger finden, liegt bei weniger als 2 Prozent. Der Rest sagt: Familie geht vor. Obgleich also der Gedanke nicht abwegig ist, dass der Stellenwert des Berufs nach dem Kinderkriegen schwindet, reagieren mehr als 80 Prozent der Chefs mittlerweile positiv oder zumindest neutral, wenn werdende Mütter ihre Schwangerschaft mitteilen.

Auch sonst kam heraus, „dass sich für Frauen seit 2010 in einigen Bereichen der Arbeitswelt Verbesserungen zeigen“, sagt Forscherin Regine Graml. Von den Frauen mit nach 2010 geborenen Kindern sagte immerhin mehr als ein Fünftel, dass anstehende Karriereschritte trotz Schwangerschaft umgesetzt wurden. Sogar die Hälfte der Frauen mit jüngeren Kindern berichtete, dass geplante Gehaltserhöhungen trotz Schwangerschaft erfolgten. Unter den Müttern mit Kindern, die vor 2010 zur Welt kamen, waren es weniger. Und wie hat sich die Länge der Babypausen verändert? Fast die Hälfte der Studienteilnehmerinnen nahm je Kind eine Auszeit zwischen sieben und zwölf Monaten; nur ein kleiner Anteil der Mütter (14 Prozent) unterbrach die Laufbahn länger als zwei Jahre.

Für diese Ergebnisse wurden rund 2000 berufstätige Mütter befragt. Im Durchschnitt hatten die Befragten 1,8 Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen. Weil der Befragungszeitpunkt im Jahr 2017 lag, könnten mittlerweile Neuerungen in der Arbeitswelt an den Ergebnissen einiges verändert haben. „Durch die Corona-Pandemie ist das Arbeiten von zu Hause eine akzeptierte Arbeitsform geworden“, sagt Forscherin Yvonne Ziegler. 77 Prozent der befragten Mütter hätten das Arbeiten zu Hause als mögliche Maßnahme zur besseren Vereinbarkeit genannt. „Dieser Wunsch ist mit Sicherheit in Erfüllung gegangen.“

Andererseits dürfte der zunehmende Fachkräftemangel mit Blick auf die Kinderbetreuungssituation arbeitender Mütter mittlerweile einiges verschlechtert haben. „Die Engpässe in den Kitas sind für Mütter, die weiter im Beruf bleiben möchten, ein großes Problem“, glaubt Ziegler. Die Wertschätzung von Müttern als gesuchte Mitarbeiterinnen hingegen dürfte sich verbessert haben. Die Wissenschaftlerin sagt: „Früher konnte man eine Mutter vielleicht durch eine jüngere und günstigere Fachkraft leicht ersetzen. Heute ist das nicht mehr der Fall.“