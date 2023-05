Fachkräftemangel : Wo bleiben die ITler?

Aktualisiert am

Kaum irgendwo ist der Fachkräftemangel hierzulande so dramatisch wie in Deutschlands Digitalwirtschaft. Kann Indien als Vorbild dienen?

Nach Informationen des Branchenverbandes Bitkom fehlen in Deutschland 137.000 IT-Spezialisten. Bild: Ikon

Die Zitrone hat ein aufgemaltes Gesicht, große Kulleraugen und rote Lippen. Sie sieht erschöpft aus. „Fühlst du dich von deinem IT-Job ausgepresst?“, steht neben der bedauernswerten Frucht. Mit diesem Motiv warb die Berliner Agentur „Ressourcenmangel“ bis März dieses Jahres um Angestellte für das Informationstechnikzentrum Bund, das IT-Dienstleistungen für die Behörden erbringt. Zuerst online, dann mit Plakaten, am Ende auf Straßenbahnen und Bussen. Angesprochen werden sollten wechselwillige Informatiker aus der Wirtschaft, die sich eine bessere Work-Life-Balance wünschen. Wie das ITZ Bund mitteilt, sind Kandidaten gefunden worden. Das ist ein Erfolg, denn IT-Fachkräfte sind rar, und der öffentliche Dienst konkurriert mit Technologieriesen wie Google oder Microsoft, die für sogenannte High Potentials besonders attraktiv sind.

Nach Informationen des Branchenverbandes Bitkom fehlen in Deutschland 137.000 IT-Spezialisten. Am gefragtesten sind Softwareentwickler, gefolgt von Programmierern und Anwendungsbetreuern. Der Mangel liegt zum einen daran, dass es zu wenig junge Menschen gibt. Im Jahr 2021 nahmen laut Bitkom nur noch 72.075 Menschen in Deutschland ein Informatikstudium auf, das waren 3000 weniger als im Jahr 2020 und fast 6000 weniger als 2019. Das Studium gilt zudem als schwer. Weniger als die Hälfte der Studierenden schließt es ab, nur 31.125 beendeten es im Jahr 2021 erfolgreich. Die Regierung hat das Problem erkannt, doch ihre Versuche, der Misere mit einer Gesetzesänderung und einer „Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung“ entgegenzuwirken, greifen einigen Fachleuten zu kurz.

Ende März 2023 wurde ein neuer Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom Kabinett beschlossen. Die meisten Änderungen gelten nur für Menschen mit einem Ausbildungsberuf. Für IT-Spezialisten, die bisher auch ohne Abschluss aufgrund ihrer Berufserfahrung nach Deutschland kommen konnten, werden die erforderliche Dauer der Berufserfahrung und die Gehaltsschwelle abgesenkt. Zudem wird auf den Nachweis von Deutschkenntnissen verzichtet. „Wir wollen, dass Fachkräfte schnell nach Deutschland kommen und durchstarten können. Bürokratische Hürden wollen wir aus dem Weg räumen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Nicht die Bürokratie ist schuld

„Das halte ich für PR-Aussagen, denn im IT-Bereich muss sich gar nicht viel ändern, das Visumverfahren ist seit Langem sehr gut“, sagt Barbara Rietzsch aus München, die Expats bei der Beantragung ihrer Visa berät. Auch die Meinung, dass Großbritannien, die USA oder Kanada bei Einwanderern etwa aus Indien nur deshalb beliebter seien, weil diese fließend Englisch sprächen, und man ihnen entgegenkäme, indem man auf Deutschkurse verzichte, sei eigenartig. „Dieser hoch qualifizierte Personenkreis spricht ohnehin nur Englisch im Beruf, teilweise auch privat mit Freunden und Kollegen, gerade in deutschen Städten mit vielen internationalen Beschäftigten“, sagt Rietzsch.