F.A.Z. exklusiv : Wo die Chefs viel verdienen

Der neue Gehaltsatlas von F.A.Z. und Gehalt.de zeigt, in welchen Bundesländern die Führungsrolle am attraktivsten ist. Spitzenreiter ist Hessen – aber nicht Dank der Finanzbranche.

Mit dem Aufstieg zur Führungskraft ist es mittlerweile so eine Sache: Früher war es quasi Ehrensache, auf der Karriereleiter eine Führungsposition anzustreben. Heutzutage häufen sich die Indizien dafür, dass immer weniger Menschen Lust darauf haben, eine Chefrolle zu übernehmen. Nur sieben Prozent der Mitarbeiter in Deutschland möchten in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine Führungsposition ergreifen, fand die Boston Consulting Group im vergangenen Herbst in einer Studie heraus.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Das könnte unter anderem an neuen Führungsstilen liegen, die das Managerdasein komplexer machen. Hierarchien sollen flacher werden und Führungskräfte ihre Mitarbeiter eher beraten und coachen, anstatt den Boss raushängen zu lassen. Agil sollen die Manager von heute ihre Teams leiten, doch nur wenige haben eine genaue Ahnung, wie sie das angehen sollen – Patentrezepte sind rar.