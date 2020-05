Ausbildungsberufe : Exzellenz für junge Gärtner

Vom Indigofera pendula, dem Hängenden Indigostrauch, hatte Jan Nienhaus nie zuvor gehört. Doch das ungewöhnliche Gewächs mit seinen langen Blütentrauben fiel dem jungen Gärtner bei einem Besuch im Park Härle in Bonn sofort ins Auge. Inzwischen gehört der Strauch zu seinem Sortiment an Raritäten, mit denen er die Gärten seiner Kunden gestaltet. Und Gärten haben dieser Tage stark an Bedeutung gewonnen: Wer wegen der Corona-Krise nicht in den Urlaub fahren oder nach Feierabend ins Schwimmbad, zu Freiluftkonzerten oder anderen Veranstaltungen gehen kann, verbringt naturgemäß mehr Zeit im heimischen Garten.

„Pflanzen, die nicht jeder hat“, sind das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, das der 22 Jahre alte Nienhaus vor anderthalb Jahren in Hamminkeln gegründet hat. Das Wissen hat er sich weitgehend selbst angeeignet, denn Bestandteil der gärtnerischen Ausbildung, die er bei einer Kommune absolvierte, ist nur ein vergleichsweise mageres Standardsortiment. Pflanzenverwendung und -pflege kommen meist zu kurz in Lehrbetrieben und Berufsschulen. Dank eines Exzellenzstipendiums für junge Gärtner konnte Nienhaus aber drei Monate lang in der renommierten Arends Staudengärtnerei in Wuppertal mitarbeiten, durch einen anschließenden selbstorganisierten Aufenthalt in England seinen Horizont und sein Wissen noch erweitern. „Das hat mir die Augen für Details im Garten und für die Gestaltung mit Pflanzen geöffnet.“

Das „Exzellenzstipendium für Gartenkultur“ ist ein Projekt der Stiftung Zukunft NRW. Entstanden durch eine Begegnung einer Gartenliebhaberin mit dem Stiftungsvorstand, fördert das Stipendium seit 2015 gärtnerische Nachwuchstalente. „Um die Gartenkultur zu erhalten, braucht man vor allem gute Gärtner“, sagt Michael Dreisvogt, Projektkoordinator und Technischer Leiter des Arboretums Park Härle.

Liebe zur Natur ist eine wichtige Voraussetzung

Denn nur sie können Gärten richtig pflegen und weiterentwickeln. Daher entschied die Stiftung, diejenigen zu fördern, die tatsächlich draußen sind und mit den Pflanzen umgehen. Auszubildende, die noch keine 25 Jahre alt sind und ein gutes Zwischenzeugnis haben, werden unter anderem über die Landwirtschaftskammer eingeladen, sich für das Stipendium zu bewerben. Rund 150 potentielle Kandidaten sind das jährlich, etwa 20 bewerben sich tatsächlich. Aus ihnen sucht eine Jury vier Stipendiaten aus.

Voraussetzung sind vor allem Neugier, Liebe zur Natur sowie Freude an Pflanzen. Nicht nur in der Arends Staudengärtnerei und im Arboretum Park Härle in Bonn gibt es einen Platz, auch bei der Stiftung Museum Insel Hombroich bei Neuss sowie im Hortvs von Gartenplaner Peter Janke in Hilden. „Drei Monate lang in einem Betrieb arbeiten und leben – das bedeutet, richtig einzutauchen“, sagt Dreisvogt. „Wie bei jedem Handwerk ist es wichtig zu zeigen, wie faszinierend der Beruf ist und wie viele Möglichkeiten es gibt.“ Dass dabei die Pflanze im Mittelpunkt steht, ist selbstredend, denn in der Hortikultur gilt: „Des Gärtners Auge ist der beste Dünger.“ Aber dieser Blick muss erst geschult werden.

Wissen ausstrahlen wie ein Leuchtturm

Die Stipendiaten bleiben sich als Alumni weiter verbunden, sie sollen ein Netzwerk in Nordrhein-Westfalen aufbauen und später, wenn sie selbst Meister sind, „wie Leuchttürme ausstrahlen“, so Dreisvogt – und nicht nur ihr Wissen, sondern auch ihre Leidenschaft weitergeben.

Genau das kann sich die ehemalige Stipendiatin Nadine Wolter vorstellen. Groß geworden im elterlichen Baumschul-Betrieb in Legden, war die gelernte Pflanzenfachberaterin drei Monate lang im Park Härle tätig. Sie schätzt vor allem die Kontakte zu den erfahrenen Gärtnern, „Menschen, die mit Herz und Seele dabei sind“. Vielleicht sind diese ihr sogar wichtiger als die praktischen Tipps, etwa wie hilfreich ein einfacher Perspektivwechsel bei der Gartenplanung sein kann. Derzeit arbeitet die 22-Jährige in einer Staudenproduktion in den Niederlanden, überlegt, anschließend ihr Wissen über Stauden noch weiter zu vertiefen. Irgendwann will sie das, was sie jetzt lernt, selbst weitergeben – und ihre Leidenschaft. „Durch das Stipendium bin ich mutiger geworden. Und ich weiß jetzt, was mir alles offensteht.“