EuGH-Urteil : Der Beschäftigtendatenschutz auf der Kippe

Ein Rechtsstreit zwischen dem Hauptpersonalrat der Lehrer und dem Hessischen Kultusministerium mag auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär klingen. Doch der Fall hat es in sich. Den Anlass dafür bot die Corona-Pandemie, die es notwendig machte, dass der Unterricht per Videokonferenz durchgeführt werden musste. Konkret drehte sich der Streit um die Frage, ob die Lehrkräfte dem Livestream-Unterricht hätten zustimmen müssen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) den Fall zur Prüfung vorlegt. Grund dafür waren Regelungen des hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) über die Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis. Das Verwaltungsgericht wollte wissen, ob sich die Vorschriften mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) vertragen. Denn die EU-Verordnung lässt den Mitgliedstaaten über sogenannte Öffnungsklauseln nur geringen Spielraum für spezifischere nationale Datenschutzvorschriften.

Nun hat der EuGH am 30. März 2023 im Vorabentscheidungsverfahren ein Urteil gefällt, das für Aufregung sorgt und womöglich weitreichende Konsequenzen hat (Az.: C-34/21). Der Gerichtshof entschied, dass eine nationale Regelung zur Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext nicht von der Öffnungsklausel in Artikel 88 Absatz 1 DS-GVO gedeckt sei, wenn die Regelung nicht die strengen Anforderungen an spezifischere nationale Datenschutzvorschriften in Artikel 88 Absatz 2 DS-GVO erfülle. Dafür müsse sich der nationale Regelungsgehalt von den allgemeinen Regeln der DS-GVO unterscheiden und geeignete und besondere Datenschutzmaßnahmen umfassen.

Unternehmen sind gefordert

Zwar überlässt es der EuGH letztlich dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, über die Vereinbarkeit der nationalen Regelungen mit dem EU-Recht zu befinden. Dabei lässt der EuGH aber unmissverständlich durchblicken, dass er die in Rede stehenden Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz (§ 23 HDSIG) wohl nicht mit den maßgeblichen Vorgaben der Öffnungsklausel in Artikel 88 DS-GVO für vereinbar hielte, da sie nicht ausreichend spezifisch seien.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Urteil betreffe lediglich Lehrkräfte in Hessen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass die Antwort des EuGH auf das Vorabentscheidungsersuchen ganz erhebliche Sprengkraft weit darüber hinaus hat. Denn die kritischen Erwägungen des EuGH zu den relevanten Vorschriften des hessischen Datenschutzrechts sind durchaus auf die nahezu identischen Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz im Bundesdatenschutzgesetz (§ 26 BDSG) übertragbar.

Paragraph 26 Absatz 1 BDSG ist in der Praxis zumindest nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und auch der deutschen Datenschutzbehörden bislang die zentrale Rechtsgrundlage, wenn es um Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis geht. Nach der wegweisenden Entscheidung des EuGH dürfte darauf nun wohl kein Verlass mehr sein.

Unternehmen sollten möglichst rasch prüfen, welche alternativen Rechtsgrundlagen sie ihrer Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext künftig zugrunde legen könnten. Gegebenenfalls bedürfen in der Folge auch Datenschutzinformationen, Einwilligungserklärungen sowie interne Datenschutzdokumente, in denen die anwendbaren Rechtsgrundlagen benannt sind, einer sorgfältigen Revision.

Regelungen der DSGVO haben sich in Praxis etabliert

Die Entscheidung des EuGH ist eine schallende Ohrfeige für den deutschen Gesetzgeber, der es bislang trotz fortgesetzter Kritik versäumt hat, rechtssichere und angemessene Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz zu schaffen. Auch am BAG dürfte das Urteil des Gerichtshofs vermutlich keinen Jubel auslösen. So hatte man dort bislang bewusst davon abgesehen, dem EuGH die Frage der Vereinbarkeit von § 26 Absatz 1 BDSG mit der DS-GVO vorzulegen. Die richtige Anwendung des Unionsrechts sei insoweit derart offenkundig, dass für vernünftige Zweifel kein Raum bleibe („acte clair“), so das BAG in einem Urteil aus dem Jahr 2019 (Az.: 1 ABR 53/17).

Nun liegt es vor allem in der Hand des deutschen Gesetzgebers, möglichst rasch Rechtsklarheit für Arbeitgeber und Beschäftigte herbeizuführen. Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampelkoalition vorgenommen, Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz zu schaffen. Die deutschen Datenschutzbehörden haben zuletzt in einer Entschließung vom 29. April 2022 ihrer schon 2014 erhobenen Forderung nach einem eigenständigen Beschäftigtendatenschutzgesetz nochmals Nachdruck verliehen. Die Entscheidung des EuGH könnte dem nun Rückenwind verleihen.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings stellt sich die Frage, ob der deutsche Gesetzgeber nicht gut beraten wäre, die verunglückten deutschen Regelungen zur Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext ersatzlos zu streichen oder auf ein für bestimmte Einzelaspekte zwingendes Minimum unionsrechtskonformer Regelungen zu reduzieren. Der EuGH betont in seinem Urteil ausdrücklich, dass die DS-GVO grundsätzlich auch im Beschäftigungskontext Anwendung finde und die in der EU-Verordnung vorgesehen Rechtsgrundlagen (Artikel 6 DS-GVO) an sich erschöpfend und abschließend seien. Insoweit gilt es auch vor dem Hintergrund der vom EuGH skizzierten hohen Anforderungen an nationale Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz, sorgfältig abzuwägen.

Die Regelungen der DSGVO haben sich mittlerweile in der Praxis etabliert und eingespielt. Damit könnten sie einen praktikableren, sachgerechteren und letztlich auch verlässlicheren Rahmen für die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext bilden als ein zusätzliches umfassendes nationales Beschäftigtendatenschutzgesetz – das früher oder später höchstwahrscheinlich ebenfalls beim EuGH landen würde.

Der Autor ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Noerr.