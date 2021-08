Ethik im Beruf : Eine Frage der Ehre

In einigen Branchen wird die gute alte Berufsehre immer noch hochgehalten – aber ist das sinnvoll, und was bedeutet das eigentlich?

Die Azubis haben eine Reklamation im Handwerk gut gelöst, eine herzergreifende Geschichte über unmoralische Chefs verfilmt, einen Song geschrieben – und damit beim VEEK-Contest Anfang des Jahres in Hamburg überzeugt. VEEK steht für die „Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns“, eine 500 Jahre alte hanseatische Institution. „Contest“ steht für den Versuch, die Werteorientierung der nächsten Generation nahezubringen: Auszubildende sollten bei dem Wettbewerb auf kreative Art vermitteln, was Berufsehre für sie bedeutet.

Siebzehn Teams traten an, und nicht jeder Teilnehmer kann ein halbes Jahr später mit dem Thema noch etwas anfangen. Anders Isabelle Müller. Für die angehende Kauffrau im Groß- und Außenhandel ist es eine Art Selbstverständnis und Leitfaden zugleich. „Als kaufmännische Angestellte kann man täglich im Kundenkontakt und Miteinander daran mitwirken, dass etwas Großes entsteht“, sagt die Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Berufsehre betrifft für sie alles, was mit ihrer Arbeit zu tun hat. So gesehen, wird schnell aus jedem Arbeitstag ein „honorable day“, so der Titel des Songs, den Müller mit einer Kollegin geschrieben und vertont hat – und der im Wettbewerb Platz eins holte.