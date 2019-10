Erste Vorstandschefin im Dax : Eine Frau und viele Fragen

Es ist endlich so weit: Mit Jennifer Morgan übernimmt erstmals eine Frau den obersten Chefposten eines Dax-Konzerns. Die Amerikanerin wird künftig als Vorstandsvorsitzende das Walldorfer Softwareunternehmen SAP führen – gemessen am Börsenwert gleich das wertvollste aller 30 Dax-Unternehmen. Sie macht es nicht allein. Spötter sagen, man habe ihr vorsichtshalber einen männlichen Aufpasser als Ko-Chef an die Seite gestellt, denn den Chefposten, den sie vom bisherigen SAP-Chef Bill McDermott übernimmt, muss sie sich tatsächlich mit dem bisherigen Organisationsvorstand Christian Klein teilen. Doch die Häme trifft wahrscheinlich die Falschen: SAP hat Frauen im Spitzenmanagement schon länger stärker gefördert als die meisten anderen Dax-Unternehmen. Zwei Frauen saßen im Vorstand, der Aufsichtsrat ist sogar zur Hälfte weiblich besetzt.

In Deutschland haben es Frauen besonders schwer, in die Vorstandsetagen aufzusteigen, zeigt ein internationaler Vergleich. Was die Vielfalt in den Vorstandsgremien betreffe, sei Deutschland ein „Entwicklungsland“, lästert Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Allbright-Stiftung, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt. Zwar ist der Anteil von Frauen in den Vorstandsgremien der Dax-Unternehmen seit 2005 von 1 Prozent auf 14 Prozent gestiegen, doch in den Börsensegmenten darunter – wie dem M-Dax oder S-Dax – dümpelt der Frauenanteil noch immer deutlich unter 10 Prozent. Anders als für Aufsichtsräte gelten für Vorstände keine gesetzlich vorgeschriebenen Frauenquoten.