18 Prozent Unterschied : Frauen verdienen immer noch deutlicher weniger als Männer

Frauen in Deutschland haben im Jahr 2021 nach Angaben des Statistischen Bundesamts pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Männer. Damit blieb der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern – der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap – im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) forderte mehr Einsatz der Politik für eine gerechtere Bezahlung.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, bekamen Frauen im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 19,12 Euro einen um 4,08 Euro geringeren Bruttostundenverdienst als Männer (23,20 Euro). Im Vorjahr hatte diese Differenz bei 4,16 Euro gelegen. In Ostdeutschland fiel der unbereinigte Gender Pay Gap 2021 wie in den Vorjahren mit sechs Prozent deutlich geringer aus als in Westdeutschland (2021: 19 Prozent, 2020: 20 Prozent). Allerdings wurde der Verdienstabstand in Westdeutschland mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre deutlich kleiner: Seit 2006 sank der unbereinigte Gender Pay Gap hier um fünf Prozentpunkte von 24 Prozent auf 19 Prozent im vergangenen Jahr.

Der Gender Pay Gap ist die Differenz der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste. Unbereinigt vergleicht er allgemein den Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Gut 70 Prozent des Verdienstunterschieds sind nach Angaben der Statistiker dabei auf „strukturbedingte Faktoren“ zurückzuführen – etwa darauf, dass Frauen häufiger in schlechter bezahlten Branchen und Berufen und seltener in Führungspositionen arbeiten. Auch arbeiten sie häufiger als Männer in Teilzeit und in Minijobs und verdienen deshalb im Durchschnitt pro Stunde weniger.

Minijobs als Hauptursache?

Die stellvertretende Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Bayern, Verena Di Pasquale, sagte, fast 60 Prozent der Minijobber seien Frauen. Minijobs seien einer der Hauptgründe für die Lohnlücke. Die Gewerkschafterin kritisierte den Plan der Bundesregierung, die Minijob-Grenze auf 520 Euro zu erhöhen, denn Minijobs seien eine Sackgasse. „Neben einer besseren Bezahlung braucht es endlich Arbeitszeitmodelle, mit denen Arbeit und Leben besser vereinbart werden können, sowie mehr Frauen in Führungspositionen“, forderte sie.

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft forderte, Frauen den Weg zu einer vollzeitnahen Beschäftigung zu ebnen. Der Abbau von Steuern, die eine Ausweitung der Arbeitszeit unattraktiv machen, und ein besseres Angebot für Kinderbetreuung würden helfen. Von den erwerbstätigen Frauen mit Kindern arbeiteten heute zwei Drittel in Teilzeit. „Mit einer höheren und längeren Erwerbsbeteiligung von Frauen kann auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet werden“, sagte der Vorsitzende Bertram Brossardt.

Werden Frauen und Männer mit vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit verglichen, ist der Lohnunterschied niedriger. Dieser bereinigte Gender Pay Gap wird alle vier Jahre erhoben. 2018 verharrte er mit sechs Prozent auf dem Wert des Jahres 2014. Im Jahr 2010 hatte der Unterschied sieben Prozent betragen und 2006 acht Prozent.