Elternzeit : Babypause für Papa hilft Mama

Aktualisiert am

Entschließen sich frischgebackene Väter dazu, zugunsten ihres Babys eine Zeitlang beruflich auszusetzen, führt das tendenziell zu einer früheren Rückkehr ihrer Partnerinnen an den Arbeitsplatz. Das jedenfalls haben Forscherinnen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg (IAB) in einer Analyse herausgefunden, die kürzlich veröffentlicht wurde.

Insbesondere dann, wenn die Väter länger aussetzen, gehen die Mütter tendenziell rascher wieder arbeiten. So nehmen drei Viertel der Mütter, deren Ehemann mehr als sechs Monate Elternzeit nimmt, schon nach spätestens neun Monaten ihre eigene berufliche Tätigkeit wieder auf. Drei Viertel der Frauen, deren Partner maximal zwei Monate Elternzeit nehmen, sind nach 20 Monaten wieder berufstätig. Nimmt der Ehemann hingegen gar keine Elternzeit, sind erst nach 24 Monaten drei Viertel der Frauen wieder in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt.