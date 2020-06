Chancen für Bewerber : Einstellen trotz Corona

Die Corona-Krise hat große Auswirkungen auf die Arbeitsnachfrage der Unternehmen. Das zeigt eine Auswertung des Stellenanzeigen-Aufkommens von 130 Jobbörsen und 198 Printmedien durch das Marktforschungsunternehmen Index, die der Personalfachmann und Blogger Henner Knabenreich in Auftrag gegeben hat: Demnach sind im April fast 30 Prozent weniger Stellenanzeigen aufgegeben worden; die Zahl der Unternehmen, die Stellen anboten, schrumpfte um rund 25 Prozent. Im Mai lief es allerdings schon wieder etwas besser: Das Stellenanzeigen-Aufkommen stieg um 2 Prozent gegenüber April, die Zahl der ausschreibenden Unternehmen sogar um 11 Prozent.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo berichtet mit Blick auf die Stellen in dem sozialen Netzwerk Linkedin, dass hier Annoncen in den Bereichen IT und Gesundheitswesen während der Corona-Krise sprunghaft gewachsen seien. Demnach nahm die Zahl der Stellenanzeigen von März bis Mai in der Branche Software und IT-Dienstleistungen um 21 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zu.

Bedarf auch kommunizieren

Im Gesundheitsbereich wuchs sie sogar um 46 Prozent. „Ein Großteil der staatlichen Gelder in der Corona-Krise fördert physisches digitales Kapital“, sagte Oliver Falck, der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien. „Um jedoch die Vorteile verwirklichen zu können, bedarf es gut ausgebildeter, aber auch erfahrener Fachkräfte mit entsprechenden Kompetenzen.“

Allerdings werben anscheinend nur die wenigsten Unternehmen damit, dass sie gerade in Corona-Zeiten Bewerber willkommen heißen. „So machen selbst die meistgewählten Begriffe wie ,Coronavirus‘ nicht einmal 3,2 Prozent am Gesamtvolumen aller im Mai in 130 Jobbörsen und 198 Printmedien veröffentlichten Stellenanzeigen aus“, bilanziert Personalexperte Knabenreich.

Aus seiner Sicht ein Fehler. Denn die meisten potentiellen Bewerber seien derzeit fälschlicherweise der Meinung: „Jetzt braucht man sich gar nicht zu bewerben, die Unternehmen haben eh Besseres zu tun, als zu rekrutieren.” Das stimme aber nicht für alle Branchen und Unternehmen. Das Problem: „Sie kommunizieren es nicht.“