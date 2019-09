Duz-Kultur in Unternehmen : Chef, ich will dich lieber siezen

Eine Studentin bewirbt sich für ein Praktikum in einem Unternehmen. Aufgrund der Anrede in der Du-Form in der Stellenanzeige, duzt sie die Personalmanagerin in ihrem Anschreiben ebenfalls. Die Überraschung folgt im Vorstellungsgespräch: Als Erstes wird die Studentin gefragt, ob sie die Personalmanagerin persönlich kenne. Sonst würde man sich hier ja siezen. Es ist diese Anekdote, die den Wirtschaftspsychologen Uwe Kanning dazu antrieb, eine entsprechende Studie zu erarbeiten.

Das Ergebnis der Untersuchung überrascht den Hochschulprofessor. „Die Befragten wünschen als Bewerber weder in der Stellenanzeige noch im Einstellungsinterview geduzt zu werden“, sagt Kanning, der an der Hochschule Osnabrück forscht und lehrt. Dies gelte für alle befragten Gruppen wie Azubis, Praktikanten, Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen. Nur knapp 29 Prozent präferieren ein Duzen in der Stellenanzeige, weniger als 20 Prozent finden es gut, im Einstellungsinterview geduzt zu werden. Befragt wurde 1306 Menschen online.