Digitales Berufsleben : Aus der Krise in die Zukunft

Sebastian Kuhn ist Orthopäde und Unfallchirurg an der Universitätsklinik in Mainz. Sein Spezialgebiet ist die Schwerverletztenversorgung; beispielsweise ist er im Einsatz, wenn es einen Massenunfall auf einer Autobahn gegeben hat. Nicht unbedingt der erste Beruf, von dem man denken würde, dass er in fünf bis zehn Jahren gänzlich anders aussehen könnte als heute. Kuhn ist da allerdings völlig anderer Meinung: „Bei großen Unfällen starben in der Vergangenheit immer wieder Menschen, weil wir nicht in der Lage waren, rechtzeitig alle relevanten Informationen auszutauschen“, bemängelt er. „Das Kreiskrankenhaus, in das jemand vielleicht zunächst eingeliefert wurde, konnte keine Röntgenbilder mit der Uniklinik austauschen, in die der Patient bei Komplikationen verlegt wurde. Oder der Rettungssanitäter hatte Informationen vom Unfallort, die beim später behandelnden Arzt nie ankamen.“

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Solche Probleme lassen sich nach Kuhns Meinung durch die Digitalisierung lösen. In der Unfallmedizin habe das zum Teil schon stattgefunden, auf anderen Gebieten der Medizin sei noch Luft nach oben. „Wir navigieren mühelos mit Google Maps durch fremde Städte oder lassen uns ganz selbstverständlich im Internet englische Texte übersetzen. Aber wenn wir den Arzt wechseln, füllen wir jedes Mal wieder von neuem ein Patientenblatt aus, in das wir alle Vorerkrankungen, Allergien und so weiter eintragen.“ Diese Rückstände aufholen könnten aber im Gesundheitswesen seiner Meinung nach nicht die Ärzte allein – und auch nicht nur die Computerexperten.