So lustig kann die Weihnachtsfeier am Laptop sein

Digitale Betriebsfeste : So lustig kann die Weihnachtsfeier am Laptop sein

Gestrichen, abgesagt, ausgefallen: Das sind häufige Wörter in der Coronazeit. Und sie gelten auch für die meisten Weihnachtsfeiern in Unternehmen. Manche Chefs werden aber auch kreativ.

„Besser so als gar nicht“, stand in der Titelzeile der Einladung, die kürzlich auf dem Schreibtisch von Melike Cetinalp landete. Eingeladen hatte ihr Chef – und zwar zu einer virtuellen Weihnachtsfeier über die Videokonferenz-Plattform Zoom. „Leider ist es uns aufgrund von Corona nicht gestattet, eine Weihnachtsfeier im herkömmlichen Sinn zu organisieren“, hieß es in dem Brief weiter. „Aber das Miteinander ist uns wichtig.“

Cetinalp, 26 Jahre alt, arbeitet in Bremen in der Personalabteilung des Start-ups „Bluebird Facilities“, eines jungen Facility-Management-Unternehmens mit 46 Mitarbeitern. Von der digitalen Weihnachtsfeier ist sie begeistert. „Ich bin noch neu im Unternehmen und finde, dass das eine super Sache ist“, sagt sie. In ihrem Betrieb sollen sich nun am 19. Dezember alle Mitarbeiter per Laptop oder Tablet zusammenschalten, gern auch gemeinsam mit der Familie und gern bekleidet mit Weihnachtspulli oder Nikolausmütze. Der Chef hat jedem einen kleinen Geldbetrag überwiesen, um sich eine Pizza oder Ähnliches zu bestellen; dann soll vor dem Bildschirm zusammen gegessen, getrunken und gequatscht werden. Melike Cetinalp hält das für etwas ganz Besonderes. „Sämtliche Weihnachtsfeiern in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wurden komplett abgesagt“, sagt sie.