Beruf ohne Chance : Flaschensammler statt Ingenieur

Aktualisiert am

Menschen mit Berufsausbildung, aber ohne nennenswerte Chance trifft man immer wieder. Ihre Situation versteht jedoch längst nicht jeder. Die Kolumne „Nine to five“.

Ein Flaschensammler am Berliner Kudamm. Bild: dpa

Zum Beispiel trifft man diese Menschen im bayrischen Taufkirchen abends am Abfallcontainer des Discounters. Diesmal steht dort eine gepflegte Dame Anfang 50 im edel verknitterten Leinenkleid. Wir stellen uns neben sie und wühlen nach Möhrenkraut für die Hasen. Unsere Smalltalkfrage „Haben Sie auch Haustiere?“ löst Befremden aus und ein beschämtes „Nein“. Die Dame sucht nach Lebensmitteln für sich. Sie ist frühverrentet, hat die Kinder allein großgezogen und ist zu stolz für die Tafel. Ihre gutdotierte Stelle als Buchhalterin hat sie verloren, Fusion, zu alt für den Bewerbermarkt, in rascher Folge fallen die Stichworte ihres Abstiegs.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. F.A.Z.

Ortswechsel. 580 Kilometer weiter nördlich am Kölner Hauptbahnhof. Der kurze Zugzwischenaufenthalt gehört zur Arbeitsroute des freundlichen Mannes. Fast jede Woche steigt der scheue Mensch mit einer abgewetzten Aktentasche und dem schlechtsitzenden Anzug ein und geht mit Scanner-Blick durch die Reihen. Ihn interessieren die Netze hinter den Sitzen und der Abfall der anderen.

Mehr zum Thema 1/

Er sammelt Flaschen. Manchmal grüßt er verlegen und entschwindet. An einem dieser Tage bringt ein junger, auffallend gut angezogener Mann dem Sammler zwei leere Flaschen hinterher. Angeregt sprechen die Männer miteinander. Wieder am Platz, erstattet der Jüngere seiner neugierigen Kollegin Bericht: Der Mann sei Ingenieur aus Moldau, sein Diplom werde nicht anerkannt, er wartet noch auf Papiere und muss sich über Wasser halten - jammern will er auf keinen Fall.

Das aber tut ein mittelaltes Ehepaar auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, die sich bitterböse Bemerkungen über Bettlerpack zuzischeln, garniert mit Stammtischhohn über das „Berufsziel Hartzer“ und „Wen-sollen-wir-noch-durchfüttern?“-Empörung. „Ingenieur soll der sein, dass ich nicht lache! Die sind alle was Studiertes, haben aber nichts zu beißen! Uns schenkt auch keiner was!“ Abheben möchte das Paar mit den wuchtigen Koffern nach Madagaskar, wie sie mehrmals laut erwähnen. „Diese angeblich Armen, die widern mich an“, wettert die Frau. Ihr Mann nickt eilfertig. Wir googeln: Moldau ist auf Platz 108 der ärmsten Länder der Welt. Madagaskar hält Platz 149. Nun: Reisen bildet, sagt man ja.

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wöchentlich wechselnde Autoren über die Kuriositäten des Arbeits- und Hochschulalltags.