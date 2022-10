Fachkräftemangel : Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus

Aktualisiert am

Die Babyboomer-Generation geht in Rente, zu wenige Arbeitskräfte kommen nach. Was können wir gegen diese Entwicklung unternehmen? Zum Beispiel die Erwerbstätigkeit von Rentnern weniger besteuern. Ein Gastbeitrag.

Ein Mitarbeiter in einem Großwälzlager-Werk in Mecklenburg-Vorpommern prüft Fertigungsteile (Symbolbild aus 2018). Bild: dpa

Nach einer neuen Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft gehen Deutschland die Arbeitskräfte aus. Grund dafür ist in erster Linie das Ausscheiden der Babyboomer-Generation und zudem die niedrige Geburtenrate in Deutschland. Selbst mit einer hohen Zuwanderung von 400.000 Personen im Jahr könnte nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Bevölkerung in Deutschland auf mittlere Sicht lediglich konstant gehalten werden.

Arbeiten lohnt sich bekanntlich umso mehr, je höher das Einkommen ist, das nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Das gilt für Frauen und Männer im Erwerbsalter, aber auch für Ruheständler. An dieser Stelle kommt das deutsche Steuer- und Abgabensystem ins Spiel. Es trägt erheblich dazu bei, ob es sich lohnt zu arbeiten – und es schränkt in seinem jetzigen Zustand das Arbeitsangebot ein.