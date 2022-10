Juristenausbildung : Der Bachelor mischt den Juristenmarkt auf

Aktualisiert am

Gegenüber Volljuristen können die Bachelorabsolventen oft mit Spezialwissen, vor allem an der Schnittstelle zur Wirtschaft, punkten. Das verändert den Bewerbermarkt zunehmend. Ein Gastbeitrag.

In Jura-Vorlesungen, wie hier in Frankfurt, finden sich immer mehr Bachelor-Studenten. Entsprechend wächst ihr Anteil auf dem Arbeitsmarkt. Bild: Nora Klein

Für den Zugang zu den juristischen Berufen ist bislang ein Universitätsstudium mit anschließendem Referendariat notwendig. Dieser traditionelle Weg wird aber zunehmend infrage gestellt. Verschiedene Initiativen zur Einführung eines Jura-Bachelors erhalten auch auf politischer Ebene immer mehr Zuspruch. Die Debatte über die deutsche Juristenausbildung erhält dadurch neuen Schwung. Der Bachelorabschluss für Juristen – aus Sicht der Praxis wäre dies ein Gewinn.

Volljuristen sind all diejenigen, die erfolgreich das zweite Staatsexamen abgelegt haben. Die Juristenausbildung in diesem Format ist, trotz verschiedener Reformen, weiter schwerpunktmäßig auf den Richterberuf ausgerichtet. Der Volljurist verkörpert gleichwohl ein generalistisches Ausbildungskonzept und ist damit – zumindest in der Theorie – für alle juristischen Berufe qualifiziert.