Fehlerkultur : Wenn Chefs Mist bauen

Wo Erfolg, Geld, Ruhm winken, da ist der handfeste Skandal oft nicht weit. Das zeigen unzählige Beispiele. Ein aktuelles: Patricia Schlesinger, bis August 2022 Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) und Vorsitzende der ARD. Sie war unter anderem in eine Berateraffäre verstrickt, rechnete mutmaßlich private Dinner-Abende auf Kosten des RBB ab und ließ sich in einem luxuriösen Dienstwagen kutschieren. Die Liste an Vorwürfen ist lang – kein Wunder also, dass sie erst ihren Vorsitz in der ARD abgab und danach als Intendantin zurücktrat.

Chefinnen und Chefs, die ihre Macht ausnutzen, kommen überall vor. Das zeigt ein kurzer Blick in die Vergangenheit: Da wäre zum Beispiel Julian Reichelt, ehemaliger Chef der Bild-Zeitung, dem vorgeworfen wird, sexuelle Beziehungen mit beruflich von ihm abhängigen Mitarbeiterinnen eingegangen zu sein; etwa ein Jahr zuvor hatte ein Wirtschaftsverbrechen das Land erschüttert – das Fintech Wirecard hatte seine Bilanzen um 1,9 Milliarden Euro aufgehübscht.