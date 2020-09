Unternehmen in Not

Unternehmen in Not : Das Dilemma mit den Dienstreisen

Die Reisebeschränkungen machen vielen Unternehmen zu schaffen: Welcher Mitarbeiter will schon auf Dienstreise gehen, wenn er danach in Quarantäne feststeckt?

Die Beschränkung von Reisen ins Ausland macht Urlaubspläne zunichte oder private Treffen unmöglich – sie macht aber auch Unternehmen das Leben schwer. Und zwar so schwer, dass Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft die Bundesregierung zu einem Kurswechsel aufgefordert haben. Die Einschränkungen hätten Auswirkungen, die weit über den Tourismus hinausgingen, heißt es in einem gemeinsamen Papier. Viele Unternehmen könnten ihre Manager, Monteure, Techniker, Vertriebsmitarbeiter nicht mehr zu ausländischen Kunden oder Lieferanten entsenden, weil Grenzschließungen und Quarantänemaßnahmen dies verhinderten. Kein Wunder also, dass die Aufträge wegbrechen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Was das für Unternehmen im Alltag bedeutet, hat Carl Martin Welcker der F.A.Z. kürzlich geschildert. Der Unternehmer, geschäftsführender Gesellschafter des Kölner Werkzeugmaschinenbauers Alfred H. Schütte, versetzte sich dafür in die Rolle eines Monteurs – von denen ein Unternehmen, das in besseren Jahren knapp 600 Mitarbeiter hat und mehr als 100 Millionen Euro Umsatz erzielt, jede Menge beschäftigt. Ein solcher Monteur also käme auf einer Dienstreise zum Beispiel nach China erst mal einige Wochen in Quarantäne. Und wenn er zurück nach Deutschland komme, erginge es ihm genauso. Er müsste seiner Familie also erzählen: „Ich falle jetzt erst mal einige Wochen aus, weil ich eine Maschine aufbauen muss.“ Welcker, nicht nur Unternehmer, sondern auch Präsident des deutschen Maschinenbauverbandes, weiß, was das in der Praxis bedeutet: „Sie finden kaum noch jemanden, der dazu bereit ist.“

Technische Hilfen lösen das Problem nicht

Seine exportstarke Branche ist besonders betroffen, und sie lässt sich durchaus etwas einfallen, um die Reisebeschränkungen aufzufangen. LPKF zum Beispiel, ein Hersteller von Lasermaschinen aus der Nähe von Hannover, geht das Ganze technisch an: Normalerweise werden auch dort Maschinen vor Ort abgenommen, bevor sie verschickt werden; derzeit allerdings setzt das Unternehmen Kameras ein, um Maschinen auf visuellen Rundgängen zu zeigen und zu erläutern. Die Abnahme durch die Kunden erfolgt dann per Livestream. Dabei werden, wie sonst üblich, alle Tests an den Maschinen ausgeführt und die Ergebnisse protokolliert. Solche Lösungen können das Problem der Reisebeschränkungen zwar lindern, aber sie lösen es nicht.

Die Armada an Spitzenverbänden aus DIHK, BDA, BDI, Dehoga, DRV, HDE und ZDH, die sich jetzt positioniert hat, drängt auf eine grundsätzliche, vor allem „verhältnismäßige“ Lösung. In ihrer Erklärung heißt es, die Wirtschaft sei sich bewusst, dass Reisebeschränkungen ein Instrument zur Eindämmung der Pandemie seien. Gleichzeitig heißt es: „Reisebeschränkungen bergen die Gefahr, dass sie wirtschaftliche Aktivitäten wie Handel und Investitionen in große Mitleidenschaft ziehen.“ Künftig müsste Reisewarnungen durch das Auswärtige Amt eine wirtschaftliche Folgenabschätzung vorangehen.

Auch das Wirtschaftsministerium sollte bei der Vorbereitung durchgängig beteiligt werden. Die Folgen der Reisebeschränkungen träfen viele Unternehmen in einer heiklen Phase: „Im Unterschied zum Beginn der Pandemie sind die Liquiditäts- und Kapitalreserven mittlerweile vielfach aufgezehrt.“ Wichtig seien jetzt Lösungen, die Gesundheitsschutz, aber auch wirtschaftliche Aktivitäten förderten.