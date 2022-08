„Crying CEO“ auf Linkedin : Dürfen Führungskräfte weinen?

Lage des Krieges : Bisher größter Schlag gegen die russische Luftwaffe

Satellitenbilder zeigen was von dem russischen Luftwaffenstützpunkt nahe Nowofjodorowka nach der Explosion am 9. August übrig blieb. Wie es dazu kam, bleibt rätselhaft. Der Verlauf des Krieges in Karten und Grafiken.