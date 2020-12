Zoom und Co : „Wo Humor hinfällt, ist auch ein Stück Wahrheit drin“

Video-Meetings sind in Zeiten der Pandemie auch in der Politik üblich. Bild: AFP

Frau Gerpott, Frau Gierke, Sie erforschen Meetings per Zoom und Co. Dabei haben Sie eine Typologie von Videokonferenz-Teilnehmern entworfen. Welcher Typ ist der häufigste?

Gierke: Wir haben sieben Meeting-Typen gefunden. Der häufigste Typ ist der „Styler“, das waren mehr als 35 Prozent der Befragten, die in diese Kategorie fallen. Das sind Personen, die stark darauf gucken: Wie sieht mein Hintergrund aus? Wie sehe ich selbst aus? Sie achten sehr darauf, wie sie im Meeting rüberkommen.

Was gibt es sonst noch für Typen?

Gierke: Es gibt noch den Bewahrer, das ist der, der eher etwas traditioneller ist, weniger technikaffin, im Gegensatz zu dem Innovativen, der als besonders technikaffin gilt und viel Neues im virtuellen Raum ausprobieren möchte. Das ist die zweitgrößte Gruppe, knapp 22 Prozent. Dann haben wir den Stillen, der eher etwas zurückhaltender ist in virtuellen Settings. Der würde nicht unbedingt die Gesprächsführung ergreifen, im Vergleich zu dem Lauten, der tendenziell eine führende Rolle einnimmt. Dann haben wir noch den Multitasker. Das sind all diejenigen, die nicht nur in dem Meeting sind, sondern nebenher noch andere Dinge tun, also E-Mails beantworten, mit dem Handy Nachrichten schreiben, Hausarbeit erledigen oder Sonstiges. Und die letzte Kategorie ist der Datenschützer, das ist jemand, der eher zurückhaltend damit ist, Privates von sich preiszugeben.

Welche dieser Typen kommen eher selten vor?

Gierke: Der Laute ist eher selten, also Personen, die sich gern in den Vordergrund rücken, und auch den Datenschützer haben wir selten gesehen mit nur knapp 4 Prozent.

Ist so eine Typologie nicht ziemliches Schubladendenken?

Die Typologie ist erst mal nur ein erster Schritt, um zu schauen, welche Kategorisierung man vornehmen könnte. Aber natürlich: Um jetzt übergreifend zu sagen, Herr X ist immer der Innovative – dazu müsste man ein umfangreicheres Bild haben.

Welche Methode steckt denn hinter Ihrer Untersuchung?

Gierke: 235 Personen haben einen Online-Fragebogen ausgefüllt, und die Kategorisierung kam dann durch verschiedene Items dieses Fragebogens zustande.

235 sind gar nicht so viele...

Gerpott: Ja, repräsentativ ist das nicht. Es ist nur eine erste Stichprobe und ein Auftakt zu unserem größeren Projekt, das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird und in dem wir uns die Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern im virtuellen Raum ansehen. Das ist natürlich jetzt hochaktuell, in Zeiten der Pandemie. Wir sind aber überzeugt, dass auch darüber hinaus sehr viel Zukunftsmusik in diesem Thema ist. Erste Ideen, wie sich Meetings verändern, haben wir schon entdecken können.

Und wie verändern sie sich?

Gerpott: Man sieht jetzt zum Beispiel, dass sich viele Leute Gedanken darüber machen, wie sie in einem Online-Meeting auftreten. Es gibt dazu ja mittlerweile sogar schon Comedy-Sketches, die dann zeigen, wie die Leute ihren Hintergrund kreieren, um besonders kompetent zu wirken. Da wird dann noch schnell ein Pokal ins Bild gezogen oder Ähnliches. Und oft ist es ja so: Wo der Humor hinfällt, ist auch ein Stück Wahrheit drin. Statussymbole verändern sich in virtuellen Umgebungen komplett.

Was ist denn alles verlorengegangen, was früher half, Macht zu demonstrieren?

Gerpott: Früher hatte man als Führungskraft vielleicht das große Eckbüro, oder man konnte in Meetings im Raum herumlaufen – all das geht jetzt virtuell nicht mehr. Also müssen sich nun Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter Gedanken darüber machen: Wie kann ich das virtuell abbilden, was ich in der alten Arbeitswelt durch Statussymbole und bestimmtes Auftreten machen konnte?

Gibt es denn Menschen, denen virtuelle Meetings mehr liegen als anderen?

Gerpott: Das Vorurteil, dass es immer die älteren Mitarbeiter sind, die das nicht wollen, stimmt jedenfalls so nicht. Denn ältere und jüngere Menschen finden sich in unserer Untersuchung quer durch alle Typen. Und auch wenn man generell in die Forschung schaut, zeigt sich: Auch junge Menschen konnten nicht sofort problemlos auf Zoom umsteigen. Wenn man vorher viel auf Instagram abhing, dann kann man dadurch nicht automatisch ganz toll Videokonferenzen führen. Dass Jüngere in der Pandemie also gar kein Problem mit virtueller Zusammenarbeit hatten, ist ein Vorurteil.

