Corona-Reiseregeln : Japan öffnet sich – ein bisschen

Athleten und Trainer, Funktionäre und Journalisten – sie alle schimpften im Sommer zumindest innerlich über die strengen Anti-Covid-Regeln, die Japan den ausländischen Gästen während der Olympischen Spiele in Tokio auferlegt hatte. Jetzt nimmt Japan Maß an diesen Regeln, um die Einreise von Geschäftsleuten zu ermöglichen und zu erleichtern. Selbst wenn sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, werden ausländische Geschäftsreisende in Japan sich in den kommenden Monaten mit Aktivitätsplänen und der täglichen Erfassung von Gesundheitsdaten herumschlagen müssen.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Dabei hatte die Regierung in Tokio eigentlich gerade beschlossen, die seit Frühjahr 2020 weitgehend geschlossenen Grenzen ein wenig zu öffnen und wieder Visa an ausländische Geschäftsleute, Studenten und technische Praktikanten auszugeben. Doch mit einer Fülle an bürokratischen Vorschriften zur Abwehr des Coronavirus wird die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter das verschlossenste Land im Kreis der großen demokratischen Industriestaaten der Siebenergruppe (G 7) bleiben. In Europa und in Nordamerika fallen demgegenüber zunehmend die Corona-Grenzbäume. Die Diskrepanz irritiert, hat Japan doch gemessen an der Bevölkerungsgröße mehr Menschen gegen das Virus geimpft als die großen europäischen Staaten oder die Vereinigten Staaten. Zuletzt registrierte Japan weniger als 200 Neuinfektionen am Tag.

Quarantäne von meistens zehn Tagen

Unternehmen und Wirtschaftsverbände in Japan sind besorgt, dass das Geschäft und der Standort Japan wegen der strengen Einreiseregeln im internationalen Vergleich Schaden nehmen. „Es ist positiv, dass Japan sich mit den neuen Regeln bewegt“, sagt der Chef der Deutschen Industrie-Handelskammer in Tokio, Marcus Schürmann. „Aber die Korrekturen in Richtung Öffnung sind nur minimal.“