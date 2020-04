Die Karrierefrage : Den Koller im Homeoffice besiegen

„Megagestresst“ habe sie sich vergangene Woche mehrmals gefühlt, „fast hysterisch – das kenne ich sonst nicht von mir“. Kirsten ist 44 und arbeitet als Marketing Manager in einem internationalen Unternehmen, seit Anfang März zwangsweise im Homeoffice. „Nachdem die technischen Hürden erst mal beseitigt waren dachte ich, das klappt eigentlich prima“, erzählt sie. „Es kommen aber immer wieder diese Momente, in denen ich mich angespannt fühle und mir die Situation ziemlich auf die Seele schlägt.“

Mehr als jeder achte Beschäftigte in Deutschland arbeitet regelmäßig zu Hause, derzeit dürften es noch viel mehr sein. „Ich habe große Sorge, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zwar technisch gut ausstatten, aber die Psyche der Arbeitnehmer zu kurz kommt“, sagt Klaus Lieb, Chefpsychiater an der Uniklinik in Mainz. Vor allem diejenigen, die psychisch nicht so widerstandsfähig sind oder die schon an einer psychischen Krankheit leiden, werden vermehrt Hilfe brauchen.