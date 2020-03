Apothekerin und Busfahrer : Corona-Helden

Die vordere Tür bleibt geschlossen. „Kein Ticketverkauf im Bus“ steht auf dem Schutz-Schild. So fühlt sich die Aachener Busfahrerin Marion Köhnen einigermaßen sicher. „Ich sitze hinter einer Fahrertrennscheibe.“ Dass sich morgens keine Schüler mehr hinter oder neben ihr drängeln und die Studentenlinien Richtung Uniklinikum fast menschenleer sind, entlastet die 54 Jahre alte Fahrerin zusätzlich. Es gibt die Empfehlung, Tickets per App zu kaufen, um persönliche Kontakte zu vermeiden. „Die Oma ohne App, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, die nehme ich einfach umsonst mit“, sagt Köhnen.

Marion Köhnen arbeitet in einem der Berufe, über die bis vor kurzem kaum einer sprach, die jetzt aber in aller Munde sind. In vielen Bundesländern gilt der öffentliche Personennahverkehr als „systemrelevant“, ebenso wie Berufe im Gesundheitswesen, bei der Feuerwehr und Polizei, in der Justiz, IT, Logistik, Ver- und Entsorgung, Ernährung und Hygiene. Manche Bundesländer, etwa Nordrhein-Westfalen, sehen auch in Journalisten eine kritische Gruppe. Abends, wenn es dunkel wird, versammeln sich dieser Tage in vielen Städten Menschen auf ihren Balkonen und an geöffneten Fenstern und klatschen Applaus für die „systemrelevanten“ Berufsgruppen, vor allem für die ansonsten wenig beachteten Schwestern und Pfleger in den Krankenhäusern, für Putzkräfte auf Klinikfluren, für Kassiererinnen im Lebensmittelgeschäft – und auch für Busfahrerinnen wie Marion Köhnen.