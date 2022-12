Brückentage : Wie Sie 2023 am besten Urlaub nehmen sollten

Es gibt Jahre, in denen hat der Kalender kein Herz für Arbeitnehmer. Da fällt Heiligabend auf einen Freitag, und die arbeitsfreien Weihnachtsfeiertage auf das Wochenende. Der Dank geht an Papst Gregor XIII., der verantwortlich ist für den in Deutschland gängigen Kalender. Und dann gibt es Jahre wie 2023, in denen fällt außer den beiden Feiertagen, die fest immer an einem Sonntag sind (Ostersonntag und Pfingstsonntag), nur der Neujahrstag auf einen Sonntag. Alle anderen bundesweiten Feiertage sind unter der Woche. Und damit schlägt die Stunde der Brückentage.

Manon Priebe Redakteurin. Folgen Ich folge



Wer will es den Arbeitnehmern verübeln, wenn sie ihre Urlaubstage so geschickt setzen, dass sie eine Brücke des Nichtstuns in die Lücken zwischen Feiertagen schlagen? Die lieben Kollegen natürlich! Denn mit Brückentagen ist es so eine Sache: Wer clever und vorausschauend plant, kann eine Menge freier Zeit mit einem minimalen Einsatz von Urlaubstagen herausschlagen. Einerseits. Andererseits ist es auch ein Leichtes, den Unmut des Teams auf sich zu ziehen, wenn die anderen nur „normal“ frei haben. Damit alle die Möglichkeit für das eine oder andere lange Wochenende haben, schaffen wir hiermit Chancengleichheit und listen die besten Basteltipps für einen langen Urlaub oder eine kurze Auszeit.

Heilige Drei Könige

Der erste Feiertag des Jahres, der auf einen Arbeitstag fällt, ist Heilige Drei Könige. Der 6. Januar 2023 ist ein Freitag, aber nur in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ein gesetzlicher Feiertag. Dort gibt es also eine kurze Arbeitswoche nach dem Jahreswechsel und ein langes Wochenende. Oder Sie verschaffen sich mit vier Urlaubstagen neun Tage lange Winterferien.

Frauentag

Der 8. März, Frauentag, ist ein Mittwoch. Alle, die in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern arbeiten, können also mit vier Urlaubstagen insgesamt neun Tage freihaben.

Ostern

Der Ostersonntag bleibt ein Sonntag, da lässt sich nichts machen. Aber es gibt ja noch Karfreitag, den 7. April 2023, und den Ostermontag am 10. April. Und so lassen sich vier Urlaubstage auf zehn freie Tage ausdehnen, aus acht Urlaubstagen werden 16 freie Tage rund um Ostern.

Tag der Arbeit

Der Tag der Arbeit am Montag, 1. Mai 2023, beschert uns bundesweit ein langes Wochenende. Wer eine längere Auszeit braucht, nimmt vier Tage Urlaub und bekommt die neun Tage vom 29. April bis 7. Mai frei.

Christi Himmelfahrt

Einer der klassischen, bundesweiten Brückentage ist der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Der Feiertag ist 2023 am 18. Mai. Mit einem Tag Urlaub holen Sie vier freie Tage heraus.

Pfingsten

Unter Einsatz von sechs Urlaubstagen gewinnen Sie ganze zwölf Tage ohne Arbeit, weil der Pfingstmontag 29.5. ein bundesweiter Feiertag ist. Oder Sie nehmen nach Pfingstmontag vier Tage frei und kommen auf neun Tage ohne Arbeit.

Fronleichnam

Fronleichnam am Donnerstag, den 8.6.2023, ist nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Feiertag – und damit Freitag, der 9.6., in diesen Bundesländern ein Brückentag. Oder Sie verlängern den Pfingsturlaub unter Einsatz von acht Urlaubstagen und kommen auf 16 freie Tage am Stück.

Mariä Himmelfahrt

Am 15. August feiern dann die Katholiken Mariä Himmelfahrt, aber arbeitsfrei ist nur im Saarland und in Teilen Bayerns. 2023 fällt Mariä Himmelfahrt auf einen Dienstag, weshalb sich dort mit einem freigenommenen Montag ein Vier-Tage-Wochenende zaubern lässt.

Weltkindertag

Wer in Thüringen arbeitet, freut sich über einen arbeitsfreien Mittwoch am Weltkindertag (20. September 2023). Oder Sie nehmen vier Urlaubstage und haben neun Tage am Stück frei.

Mehr zum Thema 1/

Tag der Deutschen Einheit

Den Tag der Deutschen Einheit feiern wir bundesweit am 3. Oktober 2023, einem Dienstag. Das kann bedeuten: am Montag Urlaub nehmen und vier Tage freibekommen.

Reformationstag

Gleiches Spiel am Reformationstag am 31. Oktober – allerdings ist dieser Dienstag nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ein Feiertag.

Allerheiligen

Allerheiligen ist nur für Brückentags-Bastler in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland interessant. Der 1. November 2023 ist ein Mittwoch; um die Brücke zu schlagen, braucht es hier also zwei Urlaubstage.

Buß- und Bettag

Der 22. November 2023 ist in ganz Deutschland ein Mittwoch, aber nur in Sachsen ein Feiertag, nämlich Buß- und Bettag.

Weihnachten

Weihnachten und Neujahr liegen 2023 sehr arbeitnehmerfreundlich. Der 1. Weihnachtsfeiertag 25. Dezember 2023 ist ein Montag, der 2. Weihnachtsfeiertag folgerichtig ein Dienstag. Aus drei Urlaubstagen wird also eine ganze freie Weihnachtswoche. Sieben Tage Urlaub bescheren vom 23. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 gar 16 freie Tage am Stück.

Es soll übrigens auch Menschen geben, die an Brückentagen besonders gerne arbeiten. Weil es dann auf Bürofluren oder in Werkshallen so schön ruhig ist. Und die lieben Kolleginnen und Kollegen nicht nerven.