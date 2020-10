Britische Banker : Homeoffice im Ferienhaus

Mancher Banker aus der Londoner City hat den Begriff Homeoffice sehr weit gefasst. Offenbar haben sich Hunderte während der Corona-Krise nicht in ihre vier Wände an der Themse zurückgezogen, sondern saßen oder sitzen weit weg, manche Tausende Kilometer entfernt. Einige ausländische Banker gingen in ihre Heimat zurück zu ihren Familien. Es gab auch Fälle von Bankern, die sich in ein Ferienhaus an irgendeinem schönen Plätzchen der Erde setzten.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Aber die Londoner Banken sind darüber nicht erfreut. Jetzt haben einige ihre Mitarbeiter gewarnt, dass das Homeoffice-Arbeiten im Ausland zu einer zusätzlichen Steuerrechnung führen kann, wie die „Financial Times“ meldete. Bleibt der Mitarbeiter zu lange in einem anderen Land, kann er dort steuerpflichtig werden.

Das kann Extrakosten für die Banker, aber auch für die Bank bedeuten. „Wir fordern die Leute auf zurückzukommen“, ließ sich ein Sprecher der amerikanischen Citigroup zitieren. Bei der Citi und auch JP Morgan geht es offenbar um eine recht große Zahl von Mitarbeitern, die sich ins Ausland abgesetzt haben.

Tracking-System bei der Credit Suisse

Die Deutsche Bank teilt mit, dass es bei ihr weit weniger seien, nur „eine niedrige dreistellige Zahl zu Beginn der Krise“, so ein Sprecher. Es gehe um deutlich weniger als 500 Mitarbeiter. Inzwischen seien fast alle zurück in London. Insgesamt beschäftigte die Deutsche Bank im Vereinigten Königreich Ende 2019 mehr als 7500 Mitarbeiter, die meisten in London. Der allergrößte Teil, 90 Prozent, arbeitet in der Corona-Krise im Homeoffice.

Einige Unternehmen haben inzwischen die Nase so voll von Mitarbeitern, die das Homeoffice geographisch sehr flexibel auslegen, dass sie ein elektronisches Kontrollsystem eingerichtet haben. Die Credit Suisse hat ein Tracking-System eingeführt, das meldet, von wo in der Welt sich ein Mitarbeiter ins Computersystem einloggt.