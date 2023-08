Fast 230.000 freie Ausbildungsplätze – aber weniger als 140.000 junge Menschen, die noch ihren Einstieg in eine Lehre suchten: So stellten sich die Knappheitsverhältnisse auf dem Ausbildungsmarkt Ende Juli nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit dar. Zwar liefert ihre Statistik kein absolut vollständiges Bild, da nicht alle Lehrstellen von Arbeitsagenturen vermittelt werden. Aber sie belegt, dass Betriebe es auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiterhin schwer haben, geeignete Bewerber für die Aus­bildungsplätze zu finden.

Mit wachsenden Schwierigkeiten sehen sich dabei inzwischen auch die freien Berufe konfrontiert, die in den vergangenen Jahren noch vergleichsweise erfolgreich um die Gunst junger Menschen geworben hatten: In ihrem Bereich, also etwa in Arztpraxen, Anwaltskanzleien und Architekturbüros, wurden diesmal bis zur Jahresmitte 24.161 neue Ausbildungs­ver­träge abgeschlossen, wie eine der F.A.Z. vorliegende Auswertung des Bundesverbands der Freien Berufe (BFB) zeigt. Das waren 5,1 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Leider sei damit „der positive Trend aus den Vorjahren gebrochen“, kommentiert Verbandspräsident Friedemann Schmidt.

Nach Industrie und Handel sowie dem Handwerk sind die freien Berufe der dritte große Anbieter von Ausbildungsplätzen. Die wachsende Schwie­rigkeit, diese zu besetzen, lasse einen sich weiter verschärfenden Fachkräftemangel erwarten, befürchtet Schmidt. Umso wichtiger sei das politische Bemühen, die Berufsorientierung in den Schulen auszubauen und zu stärken. „Daneben ist es unerlässlich, die bestehende Infrastruktur von Berufsschulen nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen“, mahnt er.

„Vielfältige Chancen“ für junge Menschen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat noch keinen Überblick über die Zahl der zum neuen Ausbildungsjahr abgeschlossenen Verträge in ihrem Bereich vorgelegt, will aber bald einen Überblick geben. Ihr stellvertretender Hauptgeschäftsführer Achim Dercks deutet im Vorfeld anhaltende Knappheit und ein klein wenig Zuversicht an: „Aus Sicht der Unternehmen bleibt die Lage am Ausbildungsmarkt angespannt, für junge Menschen hingegen gibt es vielfältige Chancen“, sagt Dercks. Insgesamt bestünden aber „gute Aussichten, dass 2023 mehr Betriebe und Azubis über einen Ausbildungsvertrag zueinanderfinden als im Vorjahr“.

Eine leichte Besserungstendenz hat auch das Handwerk ausgemacht, das in den Corona-Jahren ähnlich wie Industrie und Handel von stärkeren Rückgängen betroffen war als die freien Berufe. Wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) jüngst berichtete, gab es in seinem Bereich bis zur Jahresmitte knapp 64.000 neue Ausbildungsverträge und damit 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Zur gleichen Zeit waren noch 36.000 Plätze im Handwerk frei. Vergleicht man die Daten der Bundesagentur mit jenen vor einem Jahr, dann hat sich insgesamt wenig geändert: Im Juli 2022 waren 233.000 freie Lehrstellen und 142.000 suchende Bewerber erfasst.