Boston Consulting Group : „Wir scheuen uns nicht, Klimaaktivisten einzustellen“

Das Geschäft der Boston Consulting Group ist im vergangenen Jahr rasant um 25 Prozent gewachsen. Mehr als 1000 Mitarbeiter will das Beratungsunternehmen in diesem Jahr im deutschsprachigen Raum einstellen – so viele wie noch nie.

Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) setzt ihren straffen Expansionskurs fort. Trotz Corona-Pandemie konnte das Beratungshaus seinen globalen Umsatz im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent steigern auf rund 11 Milliarden Dollar. Die Zahl der Mitarbeiter rund um die Welt stieg um 10 Prozent auf 25 000.

In den vergangenen 10 Jahren hat sich damit das Geschäft der Unternehmensberatung mehr als verdreifacht. Im deutschsprachigen Raum will BCG in diesem Jahr rund 1000 neue Mitarbeiter einstellen - so viele wie noch nie – die Hälfte davon Frauen. Weil auch andere große Beratungsunternehmen wie McKinsey, Accenture, Capgemini, Bain und Roland Berger viele neue Stellen schaffen, wird der Wettlauf um die aussichtsreichsten Absolventen stetig schärfer.