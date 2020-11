Aktualisiert am

EY-Studie : Frauen in Dax-Vorständen verdienen mehr als Männer

In den obersten Chefsesseln der 30 Dax-Unternehmen sitzen nur Männer. Vergleicht man aber nur die Gehälter der einfachen Vorstandsmitglieder, liegen die Frauen sogar leicht vorne.

Frauen findet man in Dax-Vorständen nur selten – sie verdienen aber meist besser als ihre Kollegen. Bild: dpa

Frauen in einfachen Vorstandspositionen börsennotierter deutscher Unternehmen haben trotz Gehaltseinbußen im Jahr 2019 im Schnitt mehr als Männer verdient. Nach einer Auswertung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY wurden weibliche Vorstandsmitglieder erstmals in allen Börsenindizes der Dax-Familie besser bezahlt als ihre Kollegen. Nicht einbezogen in diese Rechnung sind allerdings die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden. Als einen Grund für den leichten Gehaltsunterschied der einfachen Vorstandsmitglieder nannte EY-Experte Jens Massmann das wachsende Bestreben der Unternehmen, Frauen für ihr oberstes Führungsgremium zu gewinnen. Da Kandidatinnen knapp seien, erhöhe sich ihr Marktwert und damit auch ihr Salär.

In der obersten Börsenliga der 30 Dax-Konzerne verdienten Vorstandsfrauen im vergangenen Jahr demnach im Schnitt etwa 2,93 Millionen Euro und damit im Mittel rund 30.000 Euro mehr als die männlichen Spitzenmanager. Frauen werden den Angaben zufolge dort seit vier Jahren durchschnittlich besser bezahlt.

Bei den 60 Unternehmen im MDax war das Gehalt der Top-Managerinnen mit 1,44 Millionen Euro im Schnitt um etwa 115.000 Euro höher. Im SDax lagen den Angaben zufolge erstmals seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2013 Frauen beträchtlich vorn. Ihre durchschnittliche Gesamtdirektvergütung fiel mit rund 1,07 Millionen Euro etwa sieben Prozent höher aus als die der männlichen Vorstandsmitglieder.

Sinkende Vergütungen

Im Dax waren EY zufolge im Jahr 2019 gut zwölf Prozent aller Vorstandsmitglieder weiblich, im MDax sieben Prozent und im SDax fünf Prozent. Vorstandschefs wurden bei dem Vergleich nicht berücksichtigt.

Insgesamt sank EY zufolge das Gehalt der Vorstände 2019 das zweite Jahr in Folge. Es verringerte sich über alle Unternehmen der Dax-Familie im Schnitt um 4,6 Prozent auf rund 1,99 Millionen Euro. „Die schwierige konjunkturelle Lage hat im vergangenen Jahr – also bereits vor der Corona-Pandemie – zu deutlichen Gehaltseinbußen bei den Top-Managern geführt“, erläuterte EY-Experte Massmann. Im Jahr 2018 hatte es demnach schon einen Rückgang von 0,5 Prozent gegeben. Für das Jahr 2020 rechnet Massmann coronabedingt mit weiter sinkenden Vergütungen.

Während sich die weiblichen Vorstände im Jahr 2018 noch gegen den Abwärtstrend stemmen konnten, sank ihre Vergütung mit minus 5,9 Prozent im Jahr darauf stärker als die der Männer (minus 3 Prozent). Die Gesamtdirektvergütung setzt sich zusammen aus dem Grundgehalt, Jahresboni und langfristigen Bestandteilen, die in dem Jahr gewährt wurden.