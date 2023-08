Immer mehr Menschen leiden unter Bluthochdruck. Weil Stress in der Arbeit dabei oft eine Rolle spielt, sind nicht nur Ärzte, sondern auch Arbeitgeber in der Prävention gefordert.

Bluthochdruck und Arbeitsstress gehen Hand in Hand. Arbeitnehmer sollen in die Pflicht genommen werden, ihre Angestellten vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen und gegebenenfalls Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ergreifen. Bild: Imago

Die Pressemeldung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) klingt alarmierend. Immer mehr Menschen stünden unter Stress, heißt es dort, und das betreffe vor allem Menschen mit Herzkrankheiten. Jeder zehnte Herzpatient hatte gleichzeitig die Diagnose eines stressbedingten psychischen Leidens. Also zum Beispiel, dass man auf ein belastendes Ereignis übermäßig traurig oder wütend reagiert oder schon nach geringer Anstrengung müde und erschöpft ist. Ursache für den Stress sollen in erster Linie hohe Ansprüche an sich selbst sein, so das Ergebnis einer deutschlandweiten Umfrage unter rund eintausend Erwachsenen im Auftrag der KKH.

Vier von zehn Befragten gaben an, der Job oder die Ausbildung würden sie stressen, unter den 18- bis 34-Jährigen sagten das sogar mehr als sechs von zehn. Stress als starken Treiber von Herzkrankheiten müsse man ernst nehmen, so das Fazit, um die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. In erster Linie geht es um Menschen mit Bluthochdruck, die immer öfter unter stressbedingten Problemen leiden. Im Jahr 2011 hatten sieben von hundert Versicherten gleichzeitig Bluthochdruck und eine durch Stress verursachte psychische Krankheit, 2016 waren es neun und 2021 zehn von hundert.